Kursağımızda kalmıştı şimdi biz kazanacağız

Maçı bitiren golü atan Cenk Tosun, çok mutlu olduklarını söyledi. Tecrübeli futbolcu, şu ifadeleri kullandı: "Bütün takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum.Bizim kursağımızda onlardan aldığımız bir yenilgi vardı. Şimdi tam zamanı. Bu maçta inşallah biz galip geliriz. İyi hazırlanmak istiyoruz. Golüm için çok mutluyum.Taraftarımız muhteşem. Sanki turnuva Türkiye'de oynanıyor.EURO 2024'te ilk kez şans bulan Cenk Tosun, karşılığını golle verdi. Çekya'nın umutlarını bitiren deneyimli santrfor, son golünü Avrupa Şampiyonası elemelerinde Letonya'ya karşı atmıştı.Lefter Küçükandonyadis'i (21) yakalayan 33 yaşındaki oyuncu, böylece Ay-Yıldızlılar'ın en golcüleri listesinde 4 numaraya ortak oldu.Çekya maçında galibiyet golünü atan Cenk Tosun, A Milli Takım tarihinde Avrupa Şampiyonası'nda gol sevinci yaşayan en yaşlı oyuncu oldu (33 yaş 19 gün).