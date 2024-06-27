Mourinho’dan korkmadım!

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ten kadrosuna kattığı Levent Mercan, Topuk Yaylası'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fenerbahçe'ye gelerek hayalini gerçekleştirdiğini belirten 23 yaşındaki sol bek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Jose Mourinho çok büyük bir teknik direktör. Geçen sezonlarda da iyi hocalarla çalıştım. Mourinho ile çalışmaktan hiç korkmadım. En iyi hocalar, en iyisini öğretir. Kendisi bana ve diğer tüm takım arkadaşlarıma güven verdi. Farklı pozisyonlarda oynayabilirim. Beni, sol bekte ve orta sahada kullanabilir. Her zaman en iyisini yapacağım. Fenerbahçe'de çok iyi karşılandım. Emre Mor ile tanışıyoruz zaten. Dzeko ile Almanca konuşabiliyorum. Mert Hakan var… Herkesle günden güne daha iyi anlaşıyorum."Topuk Yaylası'nda ilk günlerin çok yoğun geçtiğini dile getiren Levent Mercan, "Herkes çok hazır geldi. Her gün çift idman yapıyoruz. Tüm takım arkadaşlarımı tanımak istiyorum" ifadelerini kullandı. Levent, Milli Takım için de "Ay-Yıldızlı formayı giymek beni çok gururlandırır. Bir diğer hayalim de orası. İnşallah onu da başaracağım" diye konuştu.