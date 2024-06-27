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Giriş Tarihi: 27.6.2024 09:50 Son Güncelleme: 27.6.2024 10:08

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan Luan Peres'e bravo

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho’dan Luan Peres’e bravo

Fenerbahçe'de uzun süreli sakatlıktan dönen Luan Peres’in pozitif halleri dikkat çekti. Mourinho’dan bravo alan tecrübeli defans oyuncusuna ülkesinden teklifler var.

2022 yılında 5 milyon Euro karşılığında transfer edilen Luan Peres, Rennes ile oynanan Avrupa Ligi maçında şansız bir sakatlık yaşamıştı. Brezilyalı oyuncu, geçtiğimiz sezon ligde hiç maçta forma giyemezken sezonun son bir ayında düzenli olarak takımla birlikte çalıştı.

Topuk Yaylası kampında da idmanların tamamında yer alan deneyimli stoper, fizik-kondisyon açısından iyi sinyaller verdi. Futbolu çok özlediği net bir şekilde belli olan Peres'in pozitif halleri dikkat çekti. Mourinho'dan bravo alan tecrübeli defans oyuncusuna ülkesinden teklifler var.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan Luan Peres'e bravo
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