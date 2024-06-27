SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho’dan Luan Peres’e bravo

2022 yılında 5 milyon Euro karşılığında transfer edilen Luan Peres, Rennes ile oynanan Avrupa Ligi maçında şansız bir sakatlık yaşamıştı. Brezilyalı oyuncu, geçtiğimiz sezon ligde hiç maçta forma giyemezken sezonun son bir ayında düzenli olarak takımla birlikte çalıştı.

Topuk Yaylası kampında da idmanların tamamında yer alan deneyimli stoper, fizik-kondisyon açısından iyi sinyaller verdi. Futbolu çok özlediği net bir şekilde belli olan Peres'in pozitif halleri dikkat çekti. Mourinho'dan bravo alan tecrübeli defans oyuncusuna ülkesinden teklifler var.