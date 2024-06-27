Volkan Demirel'den duygulandıran paylaşım! "Çaresiz bıraktın beni"

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın efsane kalecisi ve teknik direktör Volkan Demirel'in babası Ali Hacı Demirel geçtiğimiz günlerde vefat etmişti. Volkan Demirel, sosyal medya hesabından duygu dolu paylaşım yaptı. İşte deneyimli teknik adamın paylaşımı:

"Sabah kalktım, seni arayamayacağım. Hayatımda ilk defa kaybettiğimi anladım… Sen gözlerini yummadan önceki akşam! Ne kadar iyi, ne kadar da mutlusun. Benim elim ayağım, öğreten, yol gösteren, arkadaşımdın. Abim, kardeşim, dostumdun. Yeri geldi mi kolunun altına girdiğim, yeri geldiğinde beni sırtlayandın. Arkamda duran, her zaman yanımda yürüyendin… BABAM sen bana hiç hayır demedin. Neden bıraktın kendini gittin BABAM daha yaşayacaklarımız varken… Bu kadar erken, hazırlıksız çaresiz bıraktın beni…Bana veda etmişsin aslında bizi mutlu ettiğin son akşamında…SENİ ÇOK SEVİYORUM BABAM…"