Tüm Türkiye Arda Güler'le yatıp Arda Güler'le kalkıyor… Milli Takım'ın turnuvada elde edeceği başarılar kadar, Arda'nın maçlarda forma giyip giymeyeceği, oyuna kaçıncı dakikada gireceği en çok merak edilen konu. Milli maçlardan önce herkesin ilk sorusuGürcistan karşılaşmasında şık bir gol atan, Portekiz maçında sakatlığı nedeniyle 11'de olmadığı için bir çok polemik yapılan Arda, Çekya'ya karşı 11'de sahaya çıktı. Bütün gözler yine onun üzerindeydi ama tribünde iki kişi vardı ki maçı her zamanki gibi büyük heyecanla izliyordu. Arda Güler'in annesi Serap ve babası Ümit Güler karşılaşma boyunca hop oturup hop kalktılar. Sadece Arda'nın değil Türkiye'nin tüm ataklarında büyük sevinç yaşadılar.Yüzlerine kondurdukları gururlu gülücükle teşekkür ettiler ama temkinlilerdi. Oğullarına zarar vermemek adına konuşmaktan imtina ettiler. Portekiz maçı sonrası TFF yöneticisi Hamit Altıntop'un Sabah Spor'a yaptığısözlerini hatırlattığımızda babası "Biz de Arda ile futbol konuşmuyoruz. Onu daha fazla bir baskı içine sokmak istemiyoruz. Sadece normal hayatı konuşuyoruz. Böylece kafasını dağıtsın istiyoruz" ifadelerini kullandı.Biz, "Arda'nın son iki senedeki çıkışına tanıklık ettik ama bir Arda Güler kolay yetişmiyor olsa gerek" dediğimizde aldığımız cevap, "Özellikle bu sezon çok zor geçti. Real Madrid'de yaşadığı sakatlık süreci çok sıkıntılıydı ama çok şükür atlattık. Şu an iyi" oldu. Arda'nın kulüpsüz futbolcular arasında olduğunu herkesin çok sevdiğini hatırlattığımızda ise "Bu kadar çok sevilmesi bizi gururlanıyor. İnşallah hem o hem de Milli Takımımız çok başarılı olur" diyerek noktayı koydular.