Avrupa Basını: Hiçbir şey basit değildi

Milli Takımımız'ın Çekya zaferi, Avrupa medyasında geniş yer buldu. İşte yapılan yorum ve değerlendirmeler:Arda Güler'in takım arkadaşları Çek Cumhuriyeti'ni yenerek F Grubu'nda 2. oldu. Ancak hiçbir şey basit değildi.Türkiye, Çekler'i yenerken kart rekoru kırıldı.Vincenzo Montella'nın takımı, Çek Cumhuriyeti'ni 2-1 mağlup ederek Hakan Çalhanoğlu ve arkadaşlarının F Grubu'nda ikinci sırayı almasını ve eleme aşamasına geçmesini sağladı.Türklerin 2-1 galip gelerek son 16'ya kalması ve Çekler'in elenmesiyle sonuçlanan maç, kart rekoruyla tarihe geçecek.Bir kart festivali: 'Hakan Çalhanoğlu Euro 2024'te son 16'da eksik değil.: Orkun Kökçü asist yaparak Türkiye'ye son 16 turuna yükselten galibiyeti verdi.EURO 2024'te adını son 16 turuna yazdıran A Milli Futbol Takımımız, önemli bir gelirin de sahibi oldu.Ay-yıldızlılar son 16'ya kaldıkları için de 1 milyon 500 bin Euro prime hak kazandı. Milliler, bu performanslarıyla toplam 12 milyon 750 bin Euro'luk ödülün sahibi oldular.40'ın üzerinde ülkede yayın yapan spor kanalıListede Gürcistan maçında jeneriklik bir gol atan Mert Müldür de yer aldı. İşte ESPN'nin en iyi ilk 11'i: Giorgi Mamardashvili (Gürcistan), Mert Müldür (Türkiye), William Saliba (Fransa), Akanji (İsviçre), Cucurella (İspanya), Toni Kroos (Almanya), N'Golo Kante (Fransa), Ivan Schranz (Slovakya), Musiala (Almanya), Nico Williams (İspanya), Mikautadze (Gürcistan).