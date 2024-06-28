Avrupa Basını: Hiçbir şey basit değildi

Milli Takımımız'ın Çekya zaferi, Avrupa medyasında geniş yer buldu. İşte yapılan yorum ve değerlendirmeler:
Maxifoot (Fransa):
Arda Güler'in takım arkadaşları Çek Cumhuriyeti'ni yenerek F Grubu'nda 2. oldu. Ancak hiçbir şey basit değildi.
BBC Sport (İngiltere):
Türkiye, Çekler'i yenerken kart rekoru kırıldı.
Calcio Mercato (İtalya):
Vincenzo Montella'nın takımı, Çek Cumhuriyeti'ni 2-1 mağlup ederek Hakan Çalhanoğlu ve arkadaşlarının F Grubu'nda ikinci sırayı almasını ve eleme aşamasına geçmesini sağladı.
Mundo Deportivo (İspanya):
Türklerin 2-1 galip gelerek son 16'ya kalması ve Çekler'in elenmesiyle sonuçlanan maç, kart rekoruyla tarihe geçecek.
Kicker (Almanya):
Bir kart festivali: 'Hakan Çalhanoğlu Euro 2024'te son 16'da eksik değil.
O Jogo (Portekiz)
: Orkun Kökçü asist yaparak Türkiye'ye son 16 turuna yükselten galibiyeti verdi.
MİLLİLERDEN DEV GELİR: 12 MİLYON 750 BİN EURO
EURO 2024'te adını son 16 turuna yazdıran A Milli Futbol Takımımız, önemli bir gelirin de sahibi oldu. Şampiyonaya katılım ücreti olarak 9 milyon 250 bin Euro alan Türkiye, gruplardaki galibiyeti nedeniyle 2 milyon Euro daha elde etti.
Ay-yıldızlılar son 16'ya kaldıkları için de 1 milyon 500 bin Euro prime hak kazandı. Milliler, bu performanslarıyla toplam 12 milyon 750 bin Euro'luk ödülün sahibi oldular.
MERT MÜLDÜR EN İYİ 11'DE
40'ın üzerinde ülkede yayın yapan spor kanalı ESPN, Avrupa Futbol Şampiponası'nda grup maçlarının en iyi 11'ini açıkladı.
Listede Gürcistan maçında jeneriklik bir gol atan Mert Müldür de yer aldı. İşte ESPN'nin en iyi ilk 11'i: Giorgi Mamardashvili (Gürcistan), Mert Müldür (Türkiye), William Saliba (Fransa), Akanji (İsviçre), Cucurella (İspanya), Toni Kroos (Almanya), N'Golo Kante (Fransa), Ivan Schranz (Slovakya), Musiala (Almanya), Nico Williams (İspanya), Mikautadze (Gürcistan).