Ben böyle sevgi görmedim

Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın maç sonunda yaşadığı çılgın sevinç zaferimizi ölümsüzleştiren anlardan sadece biriydi. Zor günleri geride bıraktıklarını belirtirken şu cümleleri dikkat çekti: "Ben kariyerim boyunca böyle bir taraftar desteği, sevgisi, ilgisi ve şovu görmedim. Türkler yani biz, muhteşemdik.Hak etmediğimiz eleştirilere maruz kaldık ama bunun üstesinden gelmeyi başardık, bu da beni mutlu eden bir unsur.Montella, son 16 turundaki rakipleri Avusturya hakkında "Avusturya'yı biliyoruz. Nasıl oynadıklarını gördük.Organizeler, fiziksel olarak çok iyiler ve kulüp takımı gibiler.Gruptan çıkma başarısı bizi baskıdan kurtarır" diye konuştu.2024 Avrupa Şampiyonası'nda adını son 16 turuna yazdıran ve Türkiye'yi bayram yerine çeviren A Milli Takım'ın yaşadıkları adeta EURO 2008'i anımsatıyor. 16 yıl önce Portekiz ile yine aynı grupta mücadele eden Ay-Yıldızlılar, rakibiyle birlikte kol kola tur atlarken puandan (6) galibiyete (2), attığımız (5)-yediğimiz (3) golden averaja (-2/0) kadar birçok değerde tarih tekerrür etti. A Milliler, 2008'de yarı final oynamış ve Almanya'ya kaybederek elenmişti.