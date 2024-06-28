Ben böyle sevgi görmedim

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Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın maç sonunda yaşadığı çılgın sevinç zaferimizi ölümsüzleştiren anlardan sadece biriydi. Zor günleri geride bıraktıklarını belirtirken şu cümleleri dikkat çekti: "Ben kariyerim boyunca böyle bir taraftar desteği, sevgisi, ilgisi ve şovu görmedim. Türkler yani biz, muhteşemdik. Her gittiğimiz her statta bunu yaşadık. Şimdi tarih yazmaya devam etmek istiyoruz.
Hak etmediğimiz eleştirilere maruz kaldık ama bunun üstesinden gelmeyi başardık, bu da beni mutlu eden bir unsur. Ben baskıya alışığım, beni rahatsız etmiyor. İkinci golden sonra omzumuzdan büyük bir yük kalktı."
RAKİP KULÜP TAKIMI GİBİ
Montella, son 16 turundaki rakipleri Avusturya hakkında "Avusturya'yı biliyoruz. Nasıl oynadıklarını gördük. Çok zor bir gruptan lider çıktılar. Bu da onlar hakkında çok şey söylüyor.
Organizeler, fiziksel olarak çok iyiler ve kulüp takımı gibiler. Bizim, işin duygusal boyutu üzerine çalışıp geliştirmemiz gereken yönler var.
Gruptan çıkma başarısı bizi baskıdan kurtarır" diye konuştu.
YIL SANKİ 2008
2024 Avrupa Şampiyonası'nda adını son 16 turuna yazdıran ve Türkiye'yi bayram yerine çeviren A Milli Takım'ın yaşadıkları adeta EURO 2008'i anımsatıyor. 16 yıl önce Portekiz ile yine aynı grupta mücadele eden Ay-Yıldızlılar, rakibiyle birlikte kol kola tur atlarken puandan (6) galibiyete (2), attığımız (5)-yediğimiz (3) golden averaja (-2/0) kadar birçok değerde tarih tekerrür etti. A Milliler, 2008'de yarı final oynamış ve Almanya'ya kaybederek elenmişti.