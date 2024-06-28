Rafa Silva’dan tarihi rekor

Beşiktaş Gabriel Paulista'nın ardından çok ses getiren bir transfere imza atarak Benfica forması giyen Rafa Silva'yı renklerine bağladı. Gelişi siyah-beyazlı futbolseverler tarafından büyük memnuniyetle karşılanan Portekizli yıldızın maliyeti ise kamuoyunu oldukça fazla meşgul etti.Toplam 28 milyon Euro'nun bir kısmını Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel karşılayacak.Rafa Silva yıllık maaşlar baz alındığında kulüp tarihinin en fazla kazanan futbolcusu unvanını vatandaşı Pepe'den devraldı.Öte yandan Rafa Silva, 6 milyon Euro'luk maaşıyla 3.1 milyon Euro ile mevcut takımın en fazla kazananı olan Vincent Aboubakar'ı ikiye katlamış oldu.Beşiktaş, Rafa Silva ile 3 yıllığına sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi. Düzenlenen imza töreninde ikinci başkan Hüseyin Yücel de hazır bulundu. 27 numaralı formayı giyecek tecrübeli isim "Bu stadyumda oynayacağım çok heyecanlıyım. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Oynadığımız her maçta sahada her şeyimi veririm" dedi.Beşiktaş, Rafa Silva ile birlikte transfer dönemine hızlı bir başlangıç yaptı. Siyah-beyazlılar, hücuma önemli takviyeler için çalışmalarını sürdürüyor.36 yaşındaki Arjantinli yıldıza teklifini ileten ve beklemeye geçen Beşiktaş'ın, ABD MLS Ligi'nde Toronto forması giyen İnsigne için de devrede olduğu öğrenildi. 33 yaşındaki İtalyan oyuncunun, Toronto ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.