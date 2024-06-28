Sağ kanadı felç ettin Barış Alper

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Çekya'yı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselen A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak kutladı. Gençlik ve Spor BakanıTürkiye Futbol Federasyonu BaşkanıMilli Takım Teknik Direktörüve futbolcularla konuştu. Maçın adamı seçilen Barış Alper Yılmaz ile sohbet eden Başkan Erdoğan,dedi. Milli futbolcu da Erdoğan'ın sözlerine "Sağ olun, teşekkürler.Bundan sonra devam edeceğiz, inşallah" şeklinde yanıt verdi.Montella'nın "Cumhurbaşkanım, yakınlığınızı her zaman duyuyoruz, çok teşekkürler desteğiniz için" sözleri üzerine Erdoğan,dedi. İtalyan teknik adam da, "Aynen öyle Cumhurbaşkanım genellikle grup aşamaları böyle gergin olur. O yüzden iyi bir şekilde hazırlanacağız" ifadelerini kullandı. Kaptan Hakan Çalhanoğlu ile sohbet eden Erdoğan,derken milli yıldız da teşekkür ederek arkadaşlarının selamını iletti.