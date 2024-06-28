Sağ kanadı felç ettin Barış Alper

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Çekya'yı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselen A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak kutladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak,
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi,
Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella
ve futbolcularla konuştu. Maçın adamı seçilen Barış Alper Yılmaz ile sohbet eden Başkan Erdoğan, "Barış tebrik ediyorum. Gerçekten sağ kanadı felç ettin. Takımın 11'de 11 hepsini de tebrik ediyorum. Yediğimiz golde de hakem çok büyük haksızlık yaptı"
dedi. Milli futbolcu da Erdoğan'ın sözlerine "Sağ olun, teşekkürler. En önemli şey kazanmaktı. Takım arkadaşlarımızla birlikte çok iyi mücadele verdik. En önemlisi son 16 turuna kaldık.
Bundan sonra devam edeceğiz, inşallah" şeklinde yanıt verdi.
GÜZEL BİR GOL ATTIN HAKAN
Montella'nın "Cumhurbaşkanım, yakınlığınızı her zaman duyuyoruz, çok teşekkürler desteğiniz için" sözleri üzerine Erdoğan, "Ben de çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah Avusturya maçının ön hazırlıklarına yönelip ona göre de adımlarımızı atalım"
dedi. İtalyan teknik adam da, "Aynen öyle Cumhurbaşkanım genellikle grup aşamaları böyle gergin olur. O yüzden iyi bir şekilde hazırlanacağız" ifadelerini kullandı. Kaptan Hakan Çalhanoğlu ile sohbet eden Erdoğan, "Hakan'ı tebrik ediyorum. Çok güzel bir gol oldu. Sıkıntıya girdiğimiz anda golü bulduk"
derken milli yıldız da teşekkür ederek arkadaşlarının selamını iletti.