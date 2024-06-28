Tribünde de rekor kırdık

2024 Avrupa Şampiyonası'nda grup maçları sona ererken son 16'ya adını yazdıran Türkiye, sahada olduğu kadar tribünlerde de gücünü gösterdi. Toplam seyirci sayısında Türkiye, ev sahibi Almanya'yı bile geride bırakarak 1. sırada yer aldı. Genel sıralamada ülkemiz ile birlikte Almanya ve Hırvatistan 100.000 taraftar sınırını aştı.
Maç günleri Almanya'nın karnaval alanına çeviren Türk futbolseverler stadyumlarda toplam 130 bin kişi sayısı ile EURO 2024'te rekor kırıp zirveye yerleşti.
Türkiye'yi 125 bin taraftar ile ev sahibi Almanya takip etti. Turnuvadan elenen Hırvatistan ise 103 bin ile üçüncü sırayı aldı.