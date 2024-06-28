Tribünde de rekor kırdık

2024 Avrupa Şampiyonası'nda grup maçları sona ererken son 16'ya adını yazdıran Türkiye, sahada olduğu kadar tribünlerde de gücünü gösterdi. Toplam seyirci sayısında Türkiye, ev sahibi Almanya'yı bile geride bırakarak 1. sırada yer aldı.Maç günleri Almanya'nın karnaval alanına çevirenTürkiye'yi 125 bin taraftar ile ev sahibi Almanya takip etti. Turnuvadan elenen Hırvatistan ise 103 bin ile üçüncü sırayı aldı.