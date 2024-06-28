Üzerimden yük kalktı!

Gürcistan ve Portekiz maçlarını kulübede tamamlayan, Çekya karşısında ise 75. dakikada oyuna girip, 90+4'te fileleri havalandırarak Milli Takım'ı galibiyete taşıyan Cenk Tosun, oldukça mutlu. Duygularını sorduğumuz milli futbolcu, "Benim bir sorumluluğum vardı. Üzerimden büyük yük kalktı, çok rahatladım. Kendimi şuraya bırakasım var…" cevabını verdi. Futbolseverlerin "Cenk Tosun, her zaman Cenk Tosun'dur" yorumlarını değerlendiren yıldız futbolcu şunları söyledi:"Takdiri kamuoyuna bırakıyorum. Benim en iyi hissettiğim yerler ceza sahasının içidir.. O kadar insanı sevindirmek çok güzel bir duygu, kelimelerle anlatılabilecek bir şey değil. Taraftarlarımız bize kendimizi evimizde hissettiriyor. Maçlarımızın atmosferi o kadar güzel ki sanki Türkiye'de oynuyoruz hissi uyandırıyor."Avusturya maçıyla ilgili de konuşan Cenk Tosun, "Biz hedeflerimizi teker teker kuruyoruz. O yüzden yarı final oynarız, final oynarız diye bir şey söylemek istemiyorum. Bizim şu an tek düşüncemiz Avusturya. Hazırlık maçında farklı mağlup olmuştuk, istemediğimiz bir sonuç ortaya çıkmıştı. Şimdi onlardan alınacak bir rövanşımız var. Bizim turnuva başından beri planımız gruptan çıkmaktı. Buna 2008'den sonra ulaşmış olduk. Şimdi Avusturya maçına çok iyi hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.Çekya karşılaşmasında zaferi getiren vuruşu yapan Cenk Tosun, A Milli Takım tarihinde Avrupa Şampiyonası'nda gol atan en yaşlı futbolcu olarak tarihe geçti.