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Giriş Tarihi: 29.6.2024 17:02

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kevin Carlos için resmi teklif

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kevin Carlos için resmi teklif

Beşiktaş, İsviçre ekibi Yverdon Sport forması giyen Kevin Carlos için resmi teklif yaptı.

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni bir transfer gelişmesi yaşandı. Siyah-Beyazlılar, Yverdon Sport forması giyen İspanyol forvet Kevin Carlos için resmi teklif yaptı. 2 milyon euro piyasa değerine sahip 23 yaşındaki oyuncu, geçen yaz transfer döneminde İspanyol ekibi Huesca'dan ayrılarak Yverdon Sport'un yolunu tutmuştu.

36 MAÇTA 14 GOL
1.86 boyundaki forvet oyuncusu, geride kalan sezonda ise İsviçre'de Yverdon Sport formasını 36 resmi maçta giydi. İspanyol oyuncu, bu karşılaşmalarda 14 gol ve 4 asistle mücadele etti. Carlos, bu istatistikleriyle İsviçre Ligi'nde Chadrac Akolo ve Zan Celar ile birlikte gol krallığını paylaştı. (Sports Digitale)

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kevin Carlos için resmi teklif
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