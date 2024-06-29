SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Orta sahaya Shaparenko hamlesi

Transfer sezonunu Rafa Silva ve Gabriel Paulista hamleleriyle resmen açan Beşiktaş, hız kesmeden yeni oyuncuları kadrosuna katmaya devam edecek. Siyah-Beyazlılar, orta saha ve savunmaya da takviyeler yapacak. Ukrayna Milli Takımı ile EURO 2024'e veda eden Mykola Shaparenko, Beşiktaş'ın gündeminde. Siyah-Beyazlı Yönetim, 25 yaşındaki oyuncunun turnuvadan dönmesiyle birlikte ilk teması kurdu.

10 MİLYON EUR0 İSTİYORLAR

Dinamo Kiev, başarılı oyuncusu için 10 milyon euro istiyor. İki kulüp arasındaki pazarlıklar sonucunda bu rakam düşebilir. Roma ve Lazio ile de anılan Mykola, sezonu 29 maçta 6 gol, 9 asistle tamamladı. (Sporx)