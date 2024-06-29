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Giriş Tarihi: 29.6.2024 17:00

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Morata teklifi nazikçe reddeti

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Morata teklifi nazikçe reddeti

Fenerbahçe, Alvaro Morata için kulübü Atletico Madrid ile anlaşmaya çok yaklaştı ancak İspanyol golcü kariyerine Avrupa'nın büyük liglerinde devam etmek istediğini iletti.

Fenerbahçe, Alvaro Morata transferinde mutlu sona ulaşamadı. İspanya'dan Que'nin haberine göre; Fenerbahçe, Alvaro Morata için Atletico Madrid ile pazarlık masasına oturdu. Sarı lacivertli kulüp, Morata için istenen bonservis bedelini karşılamaya hazırdı ancak İspanyol milli golcüyü ikna edemedi.

NAZİKÇE GERİ ÇEVİRDİ
Jose Mourinho'nun Real Madrid'i çalıştırdığı dönemden öğrencisi olan Morata, kariyerine Avrupa'nın büyük bir liginde devam etmek istediğini iletti ve kariyerinin bu aşamasında Türkiye'ye gelmek istemediğini söyleyerek Fenerbahçe'nin teklifini nazikçe geri çevirdi.

Alvaro Morata için Juventus ve Roma'nın istekli olduğu, golcü oyuncunun da bu iki kulüple temasta olduğu vurgulandı. Kariyerinde Real Madrid, Juventus ve Chelsea gibi takımlar olan tecrübeli forvet, geçtiğimiz sezon La Liga'da 32 maça çıkarken 15 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Morata teklifi nazikçe reddeti
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