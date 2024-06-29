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Giriş Tarihi: 29.6.2024 17:12

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Youssef En-Nesyri savaşı! Roma da peşine düştü

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Youssef En-Nesyri savaşı! Roma da peşine düştü

Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Fenerbahçe transfer için kolları sıvadı. Michy Batsuayi ile yollarını ayıran Kanarya, Belçikalı golcünün alternatiflerini aramaya başladı. Kanarya'nın gündemine son olarak Sevilla'nın forveti Youssef En-Nesyri gelmişti. İtalyan ekibi Roma da Fenerbahçe'nin peşindeki isme talip oldu.

Forvet bölgesine iki takviye birden yapmak isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar tam gaz devam ediyor. Listesinde çok sayıda önemli isim olan Sarı-Lacivertliler, Jose Mourinho'nun sistemine uygun bir ismi takıma kazandırmak için yoğun çaba harcıyor. Hedefteki isimlerden biri olan Youssef En-Nesyri konusunda Sevilla ile pazarlıklar sürüyor.

Yönetimin hem Faslı forvet hem de İspanyol kulübü ile görüşmeleri hızlandırdığı belirtiliyor. Çizme basınına göre ise EnNesyri'ye Mourinho'nun eski takımı Roma da talip. İtalyan kulübünün Sevilla ile temasa geçerek resmi teklif yaptığı öne sürülüyor. Geçtiğimiz sezon 41 resmi maçta 20 gol atan 27 yaşındaki forvetin sözleşmesinin son yılına girmesinden dolayı konuşulanların daha altında bir rakama Sevilla'dan ayrılabileceği vurgulanıyor. Güçlü fiziği ve yüksek top hakimiyeti ile ön plana çıkan En Nesyri'nin Sevilla ile sözleşmesi 2025 yılının haziran ayında bitecek. (Takvim)

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Youssef En-Nesyri savaşı! Roma da peşine düştü
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