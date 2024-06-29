SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Batshuayi pazartesi İstanbul’da

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı yeni transferi Michy Batshuayi, İstanbul'a geliyor. Yarın ya da en genç pazartesi günü Türkiye'de olması beklenen Belçikalı golcüyü, Sarı-Kırmızılılar'ın pazartesi KAP'a bildirmesi bekleniyor.

Batshuayi'nin transfer videosu ise 2 veya 3 Temmuz tarihlerinde duyurulacak. Sağlık kontrollerinden geçecek 30 yaşındaki forvet, Galatasaray'da 3 Temmuz'da başlayacak çalışmalara katılacak. Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan Michy Batshuayi, 24 gol attı ve 3 asist yaptı.

