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Giriş Tarihi: 29.6.2024 11:28

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Batshuayi pazartesi İstanbul’da

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Batshuayi pazartesi İstanbul’da

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı yeni transferi Michy Batshuayi, İstanbul’a geliyor.

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı yeni transferi Michy Batshuayi, İstanbul'a geliyor. Yarın ya da en genç pazartesi günü Türkiye'de olması beklenen Belçikalı golcüyü, Sarı-Kırmızılılar'ın pazartesi KAP'a bildirmesi bekleniyor.

Batshuayi'nin transfer videosu ise 2 veya 3 Temmuz tarihlerinde duyurulacak. Sağlık kontrollerinden geçecek 30 yaşındaki forvet, Galatasaray'da 3 Temmuz'da başlayacak çalışmalara katılacak. Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan Michy Batshuayi, 24 gol attı ve 3 asist yaptı.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Batshuayi pazartesi İstanbul’da
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