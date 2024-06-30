A Milli Takım’da hava güneşli, yüzler gülüyor

Avrupa Şampiyonası'nda 16 yıl sonra gruptan çıkma başarısı gösteren ve adını Son 16'ya yazdıran A Milli Takımımız, Avusturya ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Ay-Yıldızı takip eden gazeteciler olarak biz de takımın kamp yaptığı merkeze bir ziyarette bulunduk. Şampiyona öncesinden bu yana Barsinghausen kasabasında bulunan Sportshotel Fuchsbachtal'a kamp kuran maçların oynandığı şehirlere buradan giden Milli Takım'daki hava gayet iyi. Gruptan çıkmak da stresi gidermiş.

Grup maçları boyunca kadro tercihleri nedeniyle eleştirilen teknik direktörümüz Montella, gazetecileri Türkçe 'Merhaba' diyerek karşıladı. Günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından bireysel istekleri de geri çevirmedi. İdman sırasında oyuncularla olan diyaloğa özellikle dikkat ettim. Sosyal medyada yapılan yorumlar ve yapışan spekülasyonların aksine herkesle teması oldukça sıcaktı.

İdmanı kenardan seyretmek yerine kendisi de çalışmanın içinde olmayı seven bir hoca. 'Büyük hedeflerimiz var ama küçük adımlarla ilerleyeceğiz' mottosunda gruptan çıkmanın verdiği rahatlama İtalyan hocanın yüzüne yansımış. Takımı gruptan çıkaran ilk yabancı teknik adam apoletinin de sahibi olmuş durumda. Bu moralle Avusturya'yı da elerse zaten önü açık.

"BEN YOKSAM TAKIM VAR"

İdman sırasında cezası nedeniyle Avusturya'ya karşı oynamayacak Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın kenarda oturuyordu. Fırsatı kaçırmayıp 'Kaptan' diye seslendiğimizde fotoğraf isteğimizi kırmadığı gibi selfiyi de kendi çekti. 'Kaptan gibi kaptan, hem gol atıyor hem de selfi çekiyor' esprimizin ardından Avusturya maçını ve yokluğunu sormayı ihmal etmiyoruz, cevabı net oluyor:

"Ben yokum ama arkadaşlarım var. Hepimiz bir bütünüz. Eksiklere takılmıyoruz. Türkiye'den gelen pozitif hava, Almanya'daki tribünlerin coşkusu bizi motive ediyor. İşimiz kolay değil ama bu dua ve güçle mücadele ediyoruz."

Hem Montella hem de kaptanın gülen yüzü, takımın isteği, Almanya'daki tribünlerin, "Burası Türkiye, buradan çıkış yok" tezahüratları ve sosyal medya yangıncıları hariç ülkeden gelen dualar büyük hedef için hayal kurmamızı kolaylaştırıyor.