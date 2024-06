Hamit Altıntop: Hedef Avusturya’yı elemek

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 son 16 turunda 2 Temmuz Salı günü Leipzig Stadyumu'na Avusturya ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını Almanya'nın Hannover şehrine bağlı Barsinghausen kasabasındaki kamp merkezinde sürdürüyor. TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da grup aşamasından, Avusturya müsabakasına, sosyal medyada yapılan eleştirilerden, genç futbolcu Arda Güler'in performansına kadar birçok konuda İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.Portekiz, Çekya ve Gürcistan'ın da yer aldığı F Grubu'nda millilerin ortaya koyduğu performansı değerlendirerek sözlerine başlayan Altıntop, "İlk önce hedefimize ulaştık. Bundan dolayı çok mutluyuz. Çünkü adım adım gitmemiz gerektiğinin altını çizmiştik. Gürcistan maçı çok iyi bir başlangıç oldu. Oyun olarak da gitti, geldi belki ama günün sonunda oyuncu grubumuz, hocamız üçüncü maçta olduğu gibi her şey dört dörtlük olmasa da karakter gösterdi. İyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Mantalite anlamında önemli bir duruş sergilediğimize inanıyoruz. Evet, ikinci maçta biraz daha kırılgandık. İstediğimiz takım oyununu sahaya yansıtamadık. Ama günün sonunda mutluyuz. Diğer taraftan da üstüne koymamız gerektiğinin, hedefimizin tur geçmek olduğunun da altını çizmek istiyorum" ifadelerini kullandı."Ölüm kalım maçı olduğu için diğer maçtan daha farklı olacak"Hamit Altıntop, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile oynanacak mücadele hakkında da görüşlerini bildirdi. Mart ayında Viyana'daki hazırlık maçında millilerin, rakibine 6-1 kaybetmiş olmasının salı günkü müsabakayı nasıl etkileyeceğine ilişkin gelen soruyu Altıntop, "Bizim adımıza turu geçmek hedef olduğu için ne gerekiyorsa onu yapmamız gerekir. Tabii takım oyununa vurgu yapmak istiyorum. Diğer taraftan da karakter ve mantalite farkı oluşturacaktır. Ölüm, kalım maçı olduğu için diğer maçtan daha farklı olacaktır. İki maçı da hiçbir şekilde kıyaslamıyorum. Oyun olarak belki de en çok ses getiren oyunu oynuyorlar. Fiziki anlamda ve özellikle geçişlerde inanılmaz agresif oynuyorlar. Ama diğer taraftan da defansın arkasından çok alan veren bir takım. Onu en iyi şekilde hocamız analiz etmiştir. Öyle de çalışmalarımıza başlamışızdır. Bunu da doğru mantaliteyle, doğru duruşla ve azimle sahaya yansıtacağımıza inanıyorum" diye cevaplandırdı.Milli takımın, Avusturya'yı geçecek gücü ve kalitesi olduğuna dikkat çeken TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, şöyle devam etti:"Burada iki tane faktör var; ülkenin gerçek gücü ve oynanan futbol. Baktığınızda Gürcistan da gerçek gücü çok yüksek olmasa da çok iyi takım ruhu ve birliktelik sağlamış. Onu da en iyi şekilde sahaya yansıtıyorlar. İki farklı yapıdan bahsediyoruz. Burada önemli olan kendi oyunumuza bakmamız lazım. Bizim için en önemli olan konulardan biri; terimizin son damlasına kadar bunu sahaya yansıtmamız. Elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekir. Sonradan 'Bunu yapsaydık' gibi pişmanlık istemiyoruz. Burada oyuncularımızı taktiksel ve mental anlamda hocamız en iyi şekilde hazırlayıp, yüzde 100'ümüzü vereceğiz. Ondan sonra da takdir Allah'ındır. Derler ya gayret bizden, takdir Allah'ındır. Tabii ki hedef Avusturya'yı elemek. Çünkü bu gücümüz, karakterimiz, kalitemiz var. Burada herkesin A'dan Z'ye aynı yönde çalışması lazım."Hamit Altıntop, Portekiz yenilgisinin ardından hem milli takıma hem de teknik heyete yönelik yapılan eleştirilerle ilgili duygularını da paylaştı. Eleştirilerin dozajını aştığını vurgulayan Altıntop, "1999'dan beri Türk Milli Takımı'nda oynadım, gençlerde başladım. İnişli, çıkışlı duygularımızı, profesyonellikten kısmen uzak olduğumuzu ilk günden beri biliyoruz. Burada tecrübelerimizi, birikimimizi takımın etrafında, takım olma önceliğimizin altını çiziyoruz her defasında. Evet, vatandaşlarımızın duygularını göstermeleri çok kıymetli. Ortak değerimize ne kadar değer verdiklerini, sahiplendiklerini gösteriyor. Diğer taraftan da bunu suistimal eden yapı da maalesef var. Hiçbir şekilde dozajı olmayan, maalesef bel altı da olan olaylar var. Burada milli takımın, milli takım sorumlusunun veya teknik direktörünün hangi kriterlere göre değerlendirildiğini 1999'dan beri anlamış değilim. Sonuç istiyorsanız sonuç da var. Ben 3 yıldır A Milli Takım sorumlusuyum. C Ligi'nden, B'ye çıkıyoruz. İçeriği her zaman tartışılabilir veya düzeltilebilir. Almanya elemeleri var, elemeleri en iyi şekilde sonuçlandırıyoruz ve şimdi Avrupa şampiyonasındayız. Hedefimiz son 16'ya kalmak, onu da başarıyoruz. Ne olması gerekir ki futbol otoriterlerini memnun etmek için, burada içeride olmayan futbol adamlarının yüzünde bir tebessüm olsun. Ne olması gerekir ciddi şekilde anlamaya çalışıyorum. Çünkü biz duyarlı, yapıcı, kucaklayıcı insanlarız. Bizim buradaki görevimizin, sorumluluğumuzun farkındayız. Ülkemizi, 85 milyon insanımızı temsil ettiğimizin farkındayız. O titizlik ve hassasiyetle de olaylara yaklaşıyoruz. Ama karşılığını bulamadığınızda insan bazen donup kalıyor. Ama önemli değil. Neden önemli değil; biz bunu Allah rızası için yapıyoruz. Biz bunu yeni nesil için yapıyoruz. İnanıyorum ki özellikle buradaki arkadaşlarımız veya futbolu A'dan Z'ye bilen insanlarımız burada ne kadar değerli, kıymetli emek sarf edildiğinin farkındalar" şeklinde konuştuA Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler'in çok fazla gündemde olmasının oyuncunun performansını etkileyip, etkilemediğiyle alakalı Hamit Altıntop, şunları söyledi:"Futbol bir eğlence sektörü. Ama ciddi şekilde bir profesyonellik de gerekiyor. Arda'nın yeteneği, karakteri dönem dönem onun da imtihanı olabiliyor. Bu sadece Arda Güler için geçerli değil, İngiltere'de Jude Bellingham için de geçerli veya diğer oyuncular için de geçerli. Bu başarılı ve çok yetenekli bir sporcunun, gündemde olan bir oyuncunun kaderidir. Ama biz Arda'nın gelişimini gayet olumlu görüyoruz. Paylaşımlarından özellikle buradaki tutumundan, duruşundan gayet memnunuz. Tabii ki iç dünyasını kısmen biliyoruz. Onu kendisi daha iyi değerlendirebilir. Ben inanıyorum ki Arda Güler'in geleceği çok parlak ve şu an doğal akışın içinde."TFF Yönetim Kurulu Üyesi, geçtiğimiz günlerde Kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun düzenlediği basın toplantısında özellikle eski futbolculardan gelen eleştirilerden bahsederken duygusal anlar yaşamasına değindi. Hamit Altıntop, "Ben burada polemik oluşturmak istemiyorum. Oyuncu arkadaşlarımızın olayı ne kadar sahiplendiğini, insanımızı mutlu etmek istediklerini, bayrağımızı en yükseklere havalandırmak istediklerine burada şahidim. Dönem dönem ülkemizin dinamikleriyle karşılaşıyoruz ve bunun da bugünden yarına değişmeyeceğini biliyoruz. Buradan en iyi cevap, sahada vermek. Aynı zamanda da yine mütevazi olmak ama haklarımızı da en iyi şekilde savunabilmek. Oyuncularımıza saha içi ve dışı büyük sorumluluklar düşüyor. Bunu hiç kimse tek başına çözemeyecektir. Bunu beraber çözebiliriz. Zaman zaman duygularını göstermelerini, belki gözyaşlarında yansıtmaları gayet normaldir. Ben bu konuda da her zaman oyuncu grubunun yanında olacağım" dedi.A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın, forvet oyuncularından yeterince faydalanmadığı gerekçesiyle kaldığı eleştirilerin hatırlatılması üzerine Altıntop, "Biz Şenol hocamızdan sonra Kuntz tercihi yaptık. Kuntz tercihinin sebepleri vardı. Biraz daha derli toplu, Alman disiplini, gençlerle çalışan bir hoca tercihimizi yaptık. Diğer taraftan da 2 yıl sonra zamanı gelmişti çünkü başkanımız ve yönetimle gelişim kısmen ilerlemiyor görüşündeydik. Sonra Montella tercihi oldu. Montella tercihiyle bizim daha kreatif olacağımızı, ofansif ve defansif anlamda özellikle bu kritik maçlarda istediğimiz sonuca uzanabileceğimize inandığımız için öyle bir tercih yaptık. Sonra Hırvatistan, Almanya maçları. Bizim için çok önemli, kilit maçlar. Biri grupta liderlik, diğeri de prestij maçıydı. İyi sınavlar geride bıraktık. Bununla beraber şimdi grupları da geçtik. Evet, dönem dönem oynamayan oyuncular var ama bu da milli takımın bir parçası. Hepsi çok değerli oyuncular. Sakatlıktan dolayı Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Enes Ünal kardeşlerimiz olamadı. Bu turnuvada Cengiz Ünder bizimle değil. Ama yarın olmayacak anlamına gelmiyor. Onlar hepsi ayrı ayrı özel. Oynayan oynamayan, burada olan olmayan var ama hepimizin burada emeği olduğunu özellikle de oyuncu grubunun altını çizmek istiyorum. Artık isimler üzerine değil de rakibimizi nasıl eleyebiliriz, ne yapmanız gerekir, özellikle böyle ölüm kalım maçlarında, buna odaklanmalıyız. Daha farklı bir tutum sağlamamız gerektiğine inanıyorum."Hamit Altıntop, gruptan çıktıktan sonra Vincenzo Montella'nın neler hissettiğine dair de konuştu. Altıntop, "İnanıyorum ki kendisinde de bu 3 maçtan sonra ilk hedefimize ulaşmanın ferahlığı var. Ama diğer taraftan da oyunculuğunda olduğu gibi ve saha çizgisinde de görüyorsunuz ne kadar ciddi ve gayret içinde olduğunu. Sadece skor odaklı olmayan, oyunun da mükemmel olmasına inanan bir hocadan bahsediyoruz. Şu an gayet ayaklarının üzerinde ve çalışmalarında ilk günde olduğu gibi aynı ciddiyet ve samimiyette. Oyuncularımızla da çok iyi bir iletişimle beraber Avusturya maçına hazırlanıyoruz. Portekiz maçından sonra da dışarıda bir olumsuz hava olmuş ama burayı çok fazla etkilemedi" açıklamasını yaptı.Türkiye'nin, yarı final oynadığı 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosunda olmanın değerini bugün daha iyi anladığını belirten TFF Milli Takımları Sorumlusu Altıntop, sözlerine şöyle devam etti:"O gün birebir maçlarda neler hissettiğimi aktarmada güçlük çekiyorum. 2008'in kıymeti, değeri bugün benim için daha önemli. Çünkü oradaki tecrübelerimi bugün kardeşlerime aktarabiliyorum. Burada bazı arkadaşlarımız diyor ki 'Sen niye heyecanlı değilsin o kadar?' Çünkü biz kulüplerimizde olsun, 2008'de olsun dönem dönem bunları yaşadığımız için onun tecrübesi de ister istemez böyle anlarda yansıyor. O rahatlığı ilk başta hocaya ondan sonra da oyuncu grubuna aktarmaya çalışıyorum. Ben 2008'i bugün ne kadar iyi algılayabiliyorsam kardeşlerimiz de bugünü yıllar sonra algılayabilecektir. Yine diyorum, burada bizim için önemli olan maçtan sonra 'Böyle yapsaydık, şu olması gerekirdi' gibi bahaneleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz titizlikle. O hassasiyetle çalışıyoruz. Çok pozitifiz ama diğer taraftan da sırf istemek yetmiyor. Yeri geldiğinde bunun bedelinin de sahada ödenmesi gerekiyor."Almanya'da A Milli Futbol Takımı'nı desteklemeye gelen Türk futbolseverlere teşekkür eden Hamit Altıntop, "İlk maçta Gürcistan milli marşında maalesef ıslıklamalar vardı. O hoş değildi. Ama ikinci ve üçüncü maçta o konuda hiçbir tepki olmadı. Bu örnek alınacak bir tutumdu. Tribünlerde hiçbir şekilde çirkin görüntü olmadı. Bu da saha içi ne kadar önemliyle en az o kadar önemli. Maçlar kazanılır, kaybedilir ama o centilmenlik, o futbol kültürünü oluşturma anlamında çok büyük adımlar attığımıza inanıyorum. Arada insanlarımızın farklı farklı televizyonlara röportaj verdiklerini de görüyoruz. Ne kadar inanmışlar, ne kadar destekliyorlar, bu bizi mutlu ediyor. Çünkü yakışanı budur Türk insanına. Umarım biz de takım olarak onları mutlu edebiliriz ve yolumuza 6 Temmuz'da Berlin'de devam ederiz" diye konuştu.Altıntop, milli takımın bir süreçten geçtiğini ve bu dönemde hatalar olabileceğinden de söz etti. Hamit Altıntop, "İnsanların beklentilerini gerçeklerden uzak tutmaması gerektiğine inanıyorum. Çünkü beklentiler gerçeklerle uyuşmadığında çok büyük hayal kırıklıkları oluyor. Bu bir proje, biz bir sürecin içindeyiz. Bu süreçte heyecan da telaş da olacak. Büyük hatalar da maalesef dönem dönem olabiliyor. Ama bu hatalardan öğrenebilecek bir yapımızın olduğuna inanıyorum. Kardeşlerimiz inanılmaz konsantre, azimli, yetenekli. Bunları bir araya getirdiğimizde bugün olmasa da gelecek turnuvalarda çok güzel sonuçlar alacağız ve bayrağımızı hak ettiği yere taşıyabileceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.