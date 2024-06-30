SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya, Allan Saint-Maximin’in durumunu sordu

Fenerbahçe, yeni sezon kadrosu adına çalışmalarını sürdürüyor. Jose Mourinho yönetiminde tüm kulvarlarda iddialı bir kadro için çalışmalarına hız veren Sarı-Lacivertliler'de hareketlilik yaşanıyor. Kanarya, Arabistan'da Al Ahli forması giyen Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin durumunu sordu. Fenerbahçe, kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi olan 27 yaşındaki futbolcuyu kiralamak istiyor.

AL AHLI'NİN CEVABI BEKLENİYOR

Geçen sezon Suudi ekibine 27 milyon Euro'ya transfer olan Saint-Maximin için Al Ahli kulübünün cevabı bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Arabistan'da 31 maça çıkan ve 4 gol, 10 asist yapan 27 yaşındaki sol kanadın sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. (Haber Global)