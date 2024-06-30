SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan’dan İtalyanlara Zaniolo yanıtı

Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Zaniolo için İtalyan kulüplerine olumsuz yanıt geldi. Atalanta ve Fiorentina'nın talip olduğu yıldız futbolcu için önerilen rakam yetersiz bulundu. Her iki kulübün de 3 milyon kiralama ve 15 milyon Euro şarta bağlı satın alma (belli maç sayısına ulaşması gerekiyor) teklif ettiği 24 yaşındaki oyuncu için rakam düşük bulundu.

Galatasaray'da ayrıca şarta bağlı opsiyon maddesi nedeniyle de tereddütler bulunduğu belirtildi. Ayrıca Zaniolo'nun, sosyal medya hesabından paylaştığı Galatasaray ile ilgili tüm resimleri kaldırması ayrılık iddialarını güçlendirdi. (Milliyet)

