A Milli Takım, çeyrek final için sahaya çıkıyor

İKİ TAKIM 18'İNCİ KEZ RAKİP

İki takım tarihlerinde bugüne kadar 7'si hazırlık maçı olmak üzere 17 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 9'unu Avusturya kazanırken, milliler sahadan 7 kez galip ayrıldı. 1 mücadele ise 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İki takım son olarak geçtiğimiz Mart ayında hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Ernst Happel Stadyumu'nda oynanan mücadeleden Avusturya 6-1 gibi farklı bir skorla galip ayrılmıştı.

HAZIRLIKLAR TAMAM

A Milli Futbol Takımı, TSİ 12.15'te yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. Hannover şehrine bağlı Barsinghausen kasabasında kamp yapılan tesislerde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplara ayrılan milli futbolcular top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı yapılan bölümünde ise Avusturya maçının taktik provası yapıldı.

Öte yandan milli savunmacı Samet Akaydin adalesinde zorlanmadan dolayı antrenmanda yer almazken; kaleci Uğurcan Çakır ise tedbiren dinlendirildi.