A Milli Takım’da Barış Alper sağa, Arda merkeze

AVUSTURYA'YA ÇİFT ÖN LİBERO

Ay-Yıldızlı ekibimizde Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğunda orta sahanın nasıl şekilleneceği de merak ediliyor. Teknik ekibin Orkun Kökçü'yü merkez için hazırladığı ancak kesin kararını vermediği belirtildi. Montella'nın Avusturya'ya karşı orta sahayı güçlü tutmak istediği ve bu nedenle iki ön liberoyla maça çıkma düşüncesi taşıdığı kaydedildi. Kaan Ayhan ve İsmail Yüksek'in yan yana oynayacağı, bu ikili ile rakibe karşı direnç koyma çabası içinde olunacağı ifade edildi.