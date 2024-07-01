Efsane Boksör Mike Tyson’dan Türkiye’ye zafer dileği

Dünyaca ünlü boksör Mike tyson Avusturya karşısında Türkiye'nin kazanmasını istediğini söyledi. Bir etkinliğe katılmak üzere Berlin'de bulunan Tyson kendisine özel olarak yaptırılan Türkiye bayraklı eldivenleri imzaladı. Berlin'de düzenlenen bir etkinlikte, Türkiye'nin dostu olarak kabul edilen Tyson'a, Türk arması ve bayraklı özel boks eldivenleri takdim edildi.

İş insanı Vahap Oğuz Arslan, uzun süredir Tyson ile devam eden projelerde birlikte çalıştıklarını belirterek, "Mike Tyson ile uzun süredir dostluğumuz ve devam eden projelerimiz var. Kendisine büyük saygı duyuyoruz ve Mike, Türkleri çok seviyor. Bu nedenle milli maç öncesi ona Türk bayraklı boks eldivenleri hediye etmek istedik" dedi.

Tyson, bu jest karşısında duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve imzaladığı eldivenlerden birini Türk Milli Takımı'na hediye edeceğini söyledi. Avusturya ile yapılacak maçta Türk Milli Takımı'nın zaferini dilediğini ifade eden Tyson, takımın uzun yıllar sonra gruptan çıkma başarısını övdü. Genç futbolculara seslenen efsane, önlerinde tarihi bir fırsat olduğunu ve zafer için mücadele etmeleri gerektiğini vurguladı.