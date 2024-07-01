FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Ferdi, İsmail ve Mert için kararı Mourinho verecek

A Milli Takımımız ile EURO 2024'te olan Fenerbahçe'nin yıldız isimleri Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek ve Mert Müldür, Avrupa'nın önemli kulüpleri tarafından takip ediliyor. Özellikle geçtiğimiz sezona damga vuran isimler için astronomik teklifler bekleniyor. Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ise mevcut kadroyu bozmak istemediği öğrenildi.

FERDİ KADIOĞLU

Ferdi Kadıoğlu'nu Arsenal ve Chelsea gibi Premier Lig ekipleri yakından izliyor. Atletico Madrid ve Dortmund da milli futbolcuyu isteyen kulüpler arasında duruyor.

İSMAİL YÜKSEK

İsmail Yüksek için de Olympique Lyon kulübü takibini sürdürüyor. Milli futbolcu için Almanya'dan birçok takımında yakın takipte olduğu iddia edildi.

MERT MÜLDÜR

Son olarak Çekya karşısında attığı harika golle dikkat çeken Mert Müldür, Hollanda temsilcisi Ajax'ın takibine girdi.

(NTV Spor)