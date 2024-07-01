Fenerbahçe, yen sponsorluk anlaşmasını imzaladı!

Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek dikkat çeken Fenerbahçe, yeni sponsorluk anlaşması yaptığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan KAP açıklaması: "Fenerbahçe Futbol A Takımının forma göğüs reklamında ve diğer muhtelif mecralarda OTOKOÇ markasının kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv AŞ ile 2024/2025 sezonu için sözleşme bedeli 243.582.500 TL (ikiyüzkırküçmilyon beşyüzseksenikibin beşyüz TürkLirası) + KDV olmak üzere sözleşme imzalanmıştır. Ayrıca yurt dışı ve yurt içindeki lig ve kupa organizasyonlarından gelen başarı bonusları ile birlikte azami 103.522.563 TL (yüzüçmilyon beşyüzyirmiikibin beşyüzaltmışüç TürkLirası) + KDV net başarı primi ödenecektir."