Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe, yen sponsorluk anlaşmasını imzaladı!
Giriş Tarihi: 1.7.2024 15:41

Fenerbahçe, yen sponsorluk anlaşmasını imzaladı!

Fenerbahçe, yen sponsorluk anlaşmasını imzaladı!

Fenerbahçe, forma göğüs reklamı için Otokoç ile bonuslar dahil 347 milyon 105 bin 63 TL'lik (Yaklaşık 9.8 milyon euro) sponsorluk anlaşması imzalandığını açıkladı.

Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek dikkat çeken Fenerbahçe, yeni sponsorluk anlaşması yaptığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan KAP açıklaması: "Fenerbahçe Futbol A Takımının forma göğüs reklamında ve diğer muhtelif mecralarda OTOKOÇ markasının kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv AŞ ile 2024/2025 sezonu için sözleşme bedeli 243.582.500 TL (ikiyüzkırküçmilyon beşyüzseksenikibin beşyüz TürkLirası) + KDV olmak üzere sözleşme imzalanmıştır. Ayrıca yurt dışı ve yurt içindeki lig ve kupa organizasyonlarından gelen başarı bonusları ile birlikte azami 103.522.563 TL (yüzüçmilyon beşyüzyirmiikibin beşyüzaltmışüç TürkLirası) + KDV net başarı primi ödenecektir."

ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe, yen sponsorluk anlaşmasını imzaladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA