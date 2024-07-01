SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Di Maria’nın transfer tarihi netleşti

Brezilyalı stoper Gabriel Paulista'nın ardından dünyaca ünlü Portekizli yıldız Rafa Silva'yı resmen kadrosuna katan Beşiktaş'ta tüm gözler Angel Di Maria'ya çevrildi. Siyah-Beyazlı yönetimin, Arjantin Milli Takımı ile birlikte Copa America'da bulunan deneyimli oyuncuyla sürekli iletişim halinde oldukları belirlendi. Rafa Silva transferiyle taraftarların alkışını toplayan siyah- beyazlılar, Di Maria'yı da en kısa sürede takıma dahil etmek istiyor.

EN GEÇ 10 GÜN İÇİNDE BU TRANSFER BİTECEK

İkinci Başkan Yücel yaptığı açıklamada, "Di Maria gelirse bedava ve tek yıllık gelecek. Copa America'yı bekliyor. Turnuva sonrası net cevabını iletecek" ifadelerini kullanmıştı. Di Maria'nın Beşiktaş'tan aldığı cazip teklife çok sıcak baktığı ancak henüz kesin bir karar vermediği vurgulandı. Arjantinli yıldızın 14 Temmuz'da sona erecek olan Copa America'nın ardından geleceğiyle ilgili kararını verecek.

Yetenekli futbolcu, Siyah-Beyazlılar'ın teklifinden çok etkilendi ve büyük olasılıkla tercihi Beşiktaş olacak. Di Maria'yı ikna etmek için yoğun çaba harcayan siyah-beyazlılar en geç 10 gün içinde bu transferi bitirmeyi hedefliyor. Beşiktaş yönetimi Arjantinli yıldıza 1 yıllık sözleşme, 5 milyon Euro yıllık ücret ve 2.5 milyon Euro imza parası teklif etti. (Fotomaç)