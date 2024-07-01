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Giriş Tarihi: 1.7.2024 09:51

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'da Azmoun sürprizi

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya’da Azmoun sürprizi

Bayer Leverkusen forması giyen 29 yaşındaki golcü Sardar Azmoun, menajerler aracılıyla Fenerbahçe’ye teklif edildi.

Fenerbahçe ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Alman Ligi ekiplerinden Leverkusen'in İranlı golcüsü Sardar Azmoun'un ismi Fenerbahçe ile anılıyor. Menajerlerin, yıldız golcüyü Fenerbahçe'ye teklif ettiği iddia edildi.

Jose Mourinho'nun Roma'dan öğrencisi olan tecrübeli golcünün bonservisi Leverkusen'de bulunuyor. Geride kalan sezonda Roma'da kiralık olarak forma giyen Azmoun, Serie A'da 23 maçta görev alırken 3 gol ve 2 asistlik katkı verdi. İranlı golcünün Leverkusen ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. (Takvim)

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'da Azmoun sürprizi
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