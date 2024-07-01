SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya’da Azmoun sürprizi

Fenerbahçe ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Alman Ligi ekiplerinden Leverkusen'in İranlı golcüsü Sardar Azmoun'un ismi Fenerbahçe ile anılıyor. Menajerlerin, yıldız golcüyü Fenerbahçe'ye teklif ettiği iddia edildi.

Jose Mourinho'nun Roma'dan öğrencisi olan tecrübeli golcünün bonservisi Leverkusen'de bulunuyor. Geride kalan sezonda Roma'da kiralık olarak forma giyen Azmoun, Serie A'da 23 maçta görev alırken 3 gol ve 2 asistlik katkı verdi. İranlı golcünün Leverkusen ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. (Takvim)