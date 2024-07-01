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Giriş Tarihi: 1.7.2024 09:43

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Batshuayi'nin İstanbul'a geliş saati belli oldu

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Batshuayi’nin İstanbul’a geliş saati belli oldu

Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Michy Batshuayi'nin transferini resmen açıklamaya hazırlanıyor. Belçikalı golcünün İstanbul'a geliş saati belli oldu.

Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray'da kadroya yapılacak takviyeler şekillenmeye başladı. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Michy Batshuayi ile anlaşamaya varmıştı.

3 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Belçikalı golcü 3 milyon euro yıllık ücret ve 3 milyon euro imza parası karşılığında Galatasaray'la anlaşma sağladı. Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan Michy Batshuayi, 24 gol attı ve 3 asist yaptı. Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi bugün saat 12.00'de İstanbul Havalimanı'nda olacak.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Batshuayi'nin İstanbul'a geliş saati belli oldu
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