SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Batshuayi’nin İstanbul’a geliş saati belli oldu

Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray'da kadroya yapılacak takviyeler şekillenmeye başladı. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Michy Batshuayi ile anlaşamaya varmıştı.

3 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Belçikalı golcü 3 milyon euro yıllık ücret ve 3 milyon euro imza parası karşılığında Galatasaray'la anlaşma sağladı. Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan Michy Batshuayi, 24 gol attı ve 3 asist yaptı. Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi bugün saat 12.00'de İstanbul Havalimanı'nda olacak.

