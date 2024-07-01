SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom’da Zaniolo çıkmazı

HATİPOĞLU: EN DOĞRUSUNU YAPACAĞIZ

Galatasaray ile ilgili tüm fotoğraflarını sosyal medya hesabı Instagram'dan silen ve önceki günlerde İtalyan basınına konuşan Zaniolo, "Atalanta mı, Fiorentina mı? Serie A'ya dönmek istiyorum. Bunu menajerim Claudio Vigorelli'ye söyledim, Galatasaray da bu düşüncemi biliyor. Bir çözüm bulunacaktır, iyimserim" sözlerini sarf etmişti. Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu da geçtiğimiz günlerde "Zaniolo bizim önemli oyuncularımızdan bir tanesi. Galatasaray için en doğrusunu yapacağız" demişti.