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Giriş Tarihi: 1.7.2024 10:06

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Zaha, Premier Lig'e dönüyor

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Zaha, Premier Lig’e dönüyor

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da, yıldız isimlerin geleceği de merak ediliyor. Sarı-kırmızılılarda Wilfried Zaha, geçtiğimiz sezon beklentileri karşılayamazken; İngiliz basını, Fildişi Sahilli yıldızla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar'da gelecek yıldızlar kadar gönderilecek futbolcular da büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz sezon kadroya dahil edilen Wilfried Zaha'nın, Cimbom'daki geleceği merak ediliyor. Fildişi Sahilli yıldızla ilgili İngiliz basını, çarpıcı bir habere imza attı.

G.SARAY MAAŞINI KARŞILAYAMIYOR, 3 TAKIM İSTİYOR
Mirror'un haberine göre; G.Saray Zaha'nın haftalık 300 bin Pound'luk mmaaşını karşılayamadı iddia edildi. Bu doğrultuda Cimbom'un yıldız izmin düşük bir fiyatla takımdan ayrılmasına izin verebileceği belirtildi. Premier Lig'den Crystal Palace, West Ham United ve Wolverhampton'ın Zaha konusunda istekli olduğu ve bonservis bedeli ödemek istemediği aktarıldı.

Buna karşın G.Saray'ın tecrübeli kanattan gelir elde etmeyi planladığı yazıldı. Zaha'nın Premier Lig'e dönmesi durumunda maaşında büyük bir düşüşü kabul etmek zorunda olduğu haberin detaylarında yer aldı. Wilfried Zaha geçtiğimiz sezon G.Saray'da 42 maçta forma giyerken 10 gol - 5 asistlik performans gösterdi. G.Saray, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada oyuncuya senelik 4.35 milyon Euro net maaş ödeneceğini duyurmuştu. (Fotomaç)

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Zaha, Premier Lig'e dönüyor
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