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Giriş Tarihi: 1.7.2024 11:20

Son dakika haberi: Beşiktaş'tan sağ bek hamlesi! Yukinari Sugawara....

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan sağ bek hamlesi! Yukinari Sugawara....

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'ın AZ Alkmaar’da forma giyen Japon futbolcu Yukinari Sugawara ile ilgilendiği ve önümüzdeki günlerde teklif yapabileceği belirtildi.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. Siyah- Beyazlılar'ın takviye yapmayı düşündüğü bölgelerden biri olan sağ bek mevkisi için önemli bir gelişme yaşandı.

YUKINARI SUGAWARA'YA İLGİ

Kartal'ın Hollanda ekibi AZ Alkmaar'da forma giyen Japon futbolcu Yukinari Sugawara ile ilgilendiği öğrenildi.

MENAJERİYLE TEMASA GEÇİLECEK

Beşiktaş'ın durumunu yakından takip ettiği yıldız futbolcunun menajeriyle temasa geçeceği ve şartların oluşması halinde ilerleyen zamanda Hollanda ekibine teklifte bulunacağı ifade ediliyor.

1 YIL DAHA KONTRATI VAR

Hollanda ekibiyle 1 yıl daha kontratı bulunan Japon oyuncuya güncel verilere göre 12 milyon Euro değer biçiliyor. Japonya formasıyla da 13 maça çıkan Sugawara ülkesi adına 1 gol kaydetti.

13 GOLE KATKI

Hücum yönüyle dikkat çeken 24 yaşındaki sağ bek, geçen sezon 42 maçta 4 gol, 9 asiste 13 gole katkı sağladı. (Takvim)

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Son dakika haberi: Beşiktaş'tan sağ bek hamlesi! Yukinari Sugawara....
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