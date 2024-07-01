Son dakika haberi: Beşiktaş’tan sağ bek hamlesi! Yukinari Sugawara....

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. Siyah- Beyazlılar'ın takviye yapmayı düşündüğü bölgelerden biri olan sağ bek mevkisi için önemli bir gelişme yaşandı.

YUKINARI SUGAWARA'YA İLGİ



Kartal'ın Hollanda ekibi AZ Alkmaar'da forma giyen Japon futbolcu Yukinari Sugawara ile ilgilendiği öğrenildi.

MENAJERİYLE TEMASA GEÇİLECEK



Beşiktaş'ın durumunu yakından takip ettiği yıldız futbolcunun menajeriyle temasa geçeceği ve şartların oluşması halinde ilerleyen zamanda Hollanda ekibine teklifte bulunacağı ifade ediliyor.

1 YIL DAHA KONTRATI VAR



Hollanda ekibiyle 1 yıl daha kontratı bulunan Japon oyuncuya güncel verilere göre 12 milyon Euro değer biçiliyor. Japonya formasıyla da 13 maça çıkan Sugawara ülkesi adına 1 gol kaydetti.

13 GOLE KATKI



Hücum yönüyle dikkat çeken 24 yaşındaki sağ bek, geçen sezon 42 maçta 4 gol, 9 asiste 13 gole katkı sağladı. (Takvim)