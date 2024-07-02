Türk futbolunun duayen ismi Mustafa Denizli, SABAH Spor’a konuştu: Turu geçersek önümüz açık

Son 16 turuna yükselmek Milli Takım'da baskıyı ortadan kaldırdı mı?

Bu durum futbolcuya ve teknik adama nasıl yansır? Takım üzerinde grup aşamasında oluşan baskı ortadan kalktı. Güven getirmiştir. İki grup maçını zorlanarak kazandık. Gürcistan maçında da çok zorlandık. 2 muhteşem vuruş var. Bir organizasyon golü gelmedi. Üst düzey iki yetenek vuruşu gol oldu. Zaten 3. golün nasıl geldiği belli. Şu anda psikolojik olarak iyi durumdayız. Avusturya'yı ilk turun en başarılı takımlarından birisi olarak kabul ediyorlar. Yıldız barındıran bir takım değil. Ama takım oyununu birçok takımdan daha iyi oynayan bir takım. Daha mücadeleci, koşan ama yaratıcılığı az olan bir takım. Buradan alınan her sonuç doğal sayılır. Ama Türkiye daha avantajlı. Son dakika da olsa gruptan çıkmamız, bizi ülke ve takım olarak psikolojik anlamda iyi etkiledi, iyi durumdayız. Şu anda Türkiye'den çekinmeyecek takım bu turnuvada yok.