Türk futbolunun duayen ismi Mustafa Denizli, SABAH Spor’a konuştu: Turu geçersek önümüz açık

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonlukları yaşayan Mustafa Denizli, Avusturya maçı öncesinde SABAH Spor'a A Milli Takım'ı değerlendirdi.
Bu durum futbolcuya ve teknik adama nasıl yansır? Takım üzerinde grup aşamasında oluşan baskı ortadan kalktı. Güven getirmiştir. İki grup maçını zorlanarak kazandık. Gürcistan maçında da çok zorlandık. 2 muhteşem vuruş var. Bir organizasyon golü gelmedi. Üst düzey iki yetenek vuruşu gol oldu. Zaten 3. golün nasıl geldiği belli. Şu anda psikolojik olarak iyi durumdayız. Avusturya'yı ilk turun en başarılı takımlarından birisi olarak kabul ediyorlar. Yıldız barındıran bir takım değil. Ama takım oyununu birçok takımdan daha iyi oynayan bir takım. Daha mücadeleci, koşan ama yaratıcılığı az olan bir takım. Buradan alınan her sonuç doğal sayılır. Ama Türkiye daha avantajlı. Son dakika da olsa gruptan çıkmamız, bizi ülke ve takım olarak psikolojik anlamda iyi etkiledi, iyi durumdayız. Şu anda Türkiye'den çekinmeyecek takım bu turnuvada yok.
"TEK MAÇIN TAHMİNİ ZOR"
Tabii ki farklıdır. Çünkü grup maçlarında grupta kimler var bir tahmin yürütürsün, alternatif üretebilirsin. Ama tek maçların sonucu en zor tahmin edilen maçlardır. Burada 24 takımdan 1 veya 2 takıma kupayı kazanabilir dersin ama onun da garantisi yok. Turnuvaya 24 takım katılıyor bu 24 takımın 12'si de şampiyon olabilir dense bu sürpriz olmaz. Öyle bir turnuva.
"FUTBOL ŞANSI YANIMIZDA"
Hazırlık maçlarında aldığımız sonuçlar takım üzerinde bir güven sorunu yaratmış olabilir. İkincisi; başlangıç maçımızda (Gürcistan) herkes Milli Takım çok başarılı dedi. Evet sonuç olarak başarılıydı. Futbol şansı yanımızdaydı. Madem çok başarılıydı, neden ikinci maçta takımın %40'ı değişti, 3. maçta kadro bir daha değişti. Takımların başarıya giden yolda kadrolarındaki devamlılık önemlidir. Güçsüzlere karşı istediğin oyunu oynarsın ama güçlülere karşı mutlaka yeni bir şeyler üretmek durumundasın. Burada sıkıntı yaşadık.
"ROMANYA DA HOLLANDA DA FARK ETMEZ"
Avusturya'yı geçtiğimizde gelecek takım daha güçlü olmayacak. Romanya ve Hollanda'dan hangisi gelirse gelsin fark etmez. Romanya'nın Ukrayna maçındaki performansı iyiydi. Elenir mi bilmiyorum. Hollanda ne yaptı? Fransa ve Avusturya'nın olduğu grupta zorlandı. Bir eski Hollanda'ya bak bir de şimdi ki Hollanda'ya… Biz çeyrek finale gidersek Avusturya maçına göre daha kolay bir maç olur. Turu geçersek önümüz daha açık. Avusturya üst düzey kalitesi olan bir takım değil ama kompakt, çabuk oynayan bir takım. Bizim bu maçta oyundan ziyade fizik mücadelemiz ön plana çıkacak. Bizim açımızdan bazı tercihlerde değişiklik olabilir. Avusturya'nın kadrosunda çok değişiklik yapacağını sanmıyorum ama biz yapabiliriz. Ben her şeye rağmen maçı tam ortada görüyorum.