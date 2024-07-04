Avusturya maçının kahramanı Mert Günok SABAH Spor'a konuştu: "Bizim için anlatılmaz duygular"





SONUNA KADAR GİTMEK İSTİYORUZ

Milli eldiven son saniyedeki kurtarışıyla ilgiliyse, "Ayaklarımız yere sağlam basmalı sonuna kadar gitmeyi biz de istiyoruz. Tabii ki finali hedefliyoruz. Avusturya maçının özgüveniyle inşallah, neden olmasın diyorum. Son saniyede kurtarışım, takımımızın galip gelmesi ve üzerine yaşadıklarımız bizim için anlatılamaz duygular. Herkes büyük emek ve mücadele örneği sergiledi. Çok güzel bir andı bizim için. Böyle bir kurtarışın özellikle Milli Takım'da olması hayatımda unutulmaz bir an olacak. Belki de en özel an olacak" diye konuştu.