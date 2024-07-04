Çağlar Söyüncü'den transfer itirafı! "1 ay kimsenin telefonunu açmadım"

"MOURINHO'NUN BENİ İSTEDİĞİNİ BİLİYORDUM"

Mourinho'nun kendisini daha önceki kulübü Roma'ya transfer etmek istediğinin hatırlatılması üzerine ise Söyüncü, "Ben Leicester'dayken o Tottenham'daydı. Maçta kendisiyle esprili bir konuşmamız olmuştu. Sonra Konferans Ligi'nde Leicester City-Roma karşılaşmasında yine karşılıklı oynadık. Kendisiyle konuşmalarımız oldu ama ciddi bir boyuta geçmemişti. Beni istediğini biliyordum. Buraya da gelince çok mutlu oldum. Ben de hiç düşünmeden buraya geldim" şeklinde konuştu.

Yeni sezon formalarını çok beğendini belirten milli futbolcu, sakatlık durumuyla ilgili ise "MR'ımda ufak bir durum görüldü. Ondan dolayı da takım arkadaşlarımla aynı seviyede değilim. Hocamız ve doktorumuzla bir görüşme yaptık. 1 hafta sonra da takımla çalışmalara başlayacağım" ifadelerini kullandı.