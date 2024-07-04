Çağlar Söyüncü'den transfer itirafı! "1 ay kimsenin telefonunu açmadım"

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmalarını Avusturya'nın Graz kenti yakınlarındaki Bad Waltersdorf bölgesinde sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekibin Atletico Madrid'ten bonservisini alarak 3+1 yıllık sözleşme imzaladığı Çağlar Söyüncü, kampta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tekrardan Fenerbahçe forması giyeceği için mutlu olduğunu belirterek sözlerine başlayan Söyüncü, "Güzel bir havamız ve geçen seneden bozulmayan takımdaşlık ruhumuz var. Efsane bir hocamız da var. Çok güzel bir ortam. Umarım sakatlık olmadan bu etapları atlatır ve ilk resmi maçımıza hazır oluruz" diye konuştu.
"MOURINHO'NUN BENİ İSTEDİĞİNİ BİLİYORDUM"
Mourinho'nun kendisini daha önceki kulübü Roma'ya transfer etmek istediğinin hatırlatılması üzerine ise Söyüncü, "Ben Leicester'dayken o Tottenham'daydı. Maçta kendisiyle esprili bir konuşmamız olmuştu. Sonra Konferans Ligi'nde Leicester City-Roma karşılaşmasında yine karşılıklı oynadık. Kendisiyle konuşmalarımız oldu ama ciddi bir boyuta geçmemişti. Beni istediğini biliyordum. Buraya da gelince çok mutlu oldum. Ben de hiç düşünmeden buraya geldim" şeklinde konuştu.
Yeni sezon formalarını çok beğendini belirten milli futbolcu, sakatlık durumuyla ilgili ise "MR'ımda ufak bir durum görüldü. Ondan dolayı da takım arkadaşlarımla aynı seviyede değilim. Hocamız ve doktorumuzla bir görüşme yaptık. 1 hafta sonra da takımla çalışmalara başlayacağım" ifadelerini kullandı.
"1 AY KİMSENİN TELEFONUNU AÇMADIM"
Transfer süreciyle ilgili de konuşan Söyüncü şunları söyledi:
"En başından beri burada kalmak istediğimi başkanımıza da söyledim. Futbolumla da bunu yansıtmaya çalıştım. Uzun yıllar Avrupa'da oynadığım için mutluyum. Sağ olsun başkanımız da geçen sezonun sonlarına doğru düşüncemi sordu. Ben de önceliğimin burası olduğunu söyledim. 1 ay kimsenin telefonunu açmadım. İlk önceliğim burası oldu. Başkanımız, Acun ağabey ve Mario Branco çok ilgilendiler ve sonunda oldu."
"ÜLKEMİZE BÖYLE İSİMLERİN GELMESİ ÇOK ÖNEMLİ"
Jose Mourinho ile ilgili de düşüncelerini paylaşan tecrübeli savunmacı, "Hocanın hakkında yorum yapmak bizlere düşmez. Dünya çapında, kendini kanıtlamış bir insan. Hem bizler hem de ülke olarak çok şanslıyız. Ülkemize böyle isimlerin gelmesi çok önemli. Şu anda 16-17 yaşındaki gençler, Mourinho ile antrenmanlara çıkıyor. Onun için böyle isimlerin kıymetini bilmeliyiz" açıklamasında bulundu.
"UMARIM HOLLANDA'YI DA GEÇECEĞİZ"
A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmesini değerlendiren Söyüncü, "Bütün takım arkadaşlarımı, teknik ekibi tebrik ediyorum. Güzel oynayarak gruptan çıktık. Eksiklerimiz tabii ki var. Ben de orada olmadığım için üzgünüm ama her şeyde bir hayır vardır. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İnanıyorum ki Hollanda maçındaki performansla da turu geçeceğiz. Her maçtan sonra oradaki arkadaşlarımla görüşüyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.