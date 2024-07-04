EURO 2024’te Türk duvarı! A Milli Takım’dan dikkat çeken savunma performansı...

MAKİNE GİBİ ÇALIŞTILAR

Avusturya'da Posch ve Schmid'e sol kanatta geçit vermeyen Ferdi Kadıoğlu makine gibi çalıştı. Milli futbolcu, mb. 3.5 rakipten top çalma karnesinde Portekizli Joao Palhinha'nın (4.3) arkasında yer alarak turnuvada 2. sıraya yerleşti. Toplam kazanılan ikili mücadelede de 7 numaraya adını yazdırdı.

Sağ beki domine eden Mert Müldür, oynadığı 3 maçta sadece 2 kez adam kaçırarak bölgesinin iyileri arasında girdi. Orta sahada başlayıp savunmada da kilit rol oynayan Kaan Ayhan da 4 karşılaşmada topu sadece 1 kez kaptırarak Milli Takım'ın gizli kahramanları arasında yer aldı.