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Giriş Tarihi: 4.7.2024 09:42 Son Güncelleme: 4.7.2024 09:47

EURO 2024'te Türk duvarı! A Milli Takım'dan dikkat çeken savunma performansı...

EURO 2024’te Türk duvarı! A Milli Takım’dan dikkat çeken savunma performansı...

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. A Milli Takım, Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı ve Hollanda ile eşleşti. Tarihi zaferin ardından Türkiye'nin EURO 2024'teki savunma performansı da dikkat çekti. Özellikle Merih, Samet ve Ferdi öne çıkan isimler oldu. İşte dikkat öne detaylar...

Milliler, turnuva başında sakatlıklar yaşamasına rağmen savunmasıyla Avrupa'ya adeta ders veriyor. İşte detaylar: Eski formundan uzak olduğu söylenen Merih Demiral, son iki maçta kendini buldu.

Portekiz'e karşı son 15 dakika formayı sırtına geçiren ve bırakmayan 26 yaşındaki stoper, Avusturya'ya attığı 2 golle maçın oyuncusu seçildi. Maç başı 6.5 tehlike engelleme değeriyle turnuvaya devam eden oyuncular arasında zirvede yer aldı.

Kazandığı hava topu karnesiyle (mb. 3.5) 2. oldu. Yine rakibin toplamda 6 şutuna izin vermeyerek tecrübesini konuşturdu. Avusturya karşısında cezası nedeniyle oynayamasa da Samet Akaydın, 2.3'lük pas arasıyla Portekiz'den Joao Neves (2.5) ardından 2 numaraya kuruldu.

MAKİNE GİBİ ÇALIŞTILAR

Avusturya'da Posch ve Schmid'e sol kanatta geçit vermeyen Ferdi Kadıoğlu makine gibi çalıştı. Milli futbolcu, mb. 3.5 rakipten top çalma karnesinde Portekizli Joao Palhinha'nın (4.3) arkasında yer alarak turnuvada 2. sıraya yerleşti. Toplam kazanılan ikili mücadelede de 7 numaraya adını yazdırdı.

Sağ beki domine eden Mert Müldür, oynadığı 3 maçta sadece 2 kez adam kaçırarak bölgesinin iyileri arasında girdi. Orta sahada başlayıp savunmada da kilit rol oynayan Kaan Ayhan da 4 karşılaşmada topu sadece 1 kez kaptırarak Milli Takım'ın gizli kahramanları arasında yer aldı.

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EURO 2024'te Türk duvarı! A Milli Takım'dan dikkat çeken savunma performansı...
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