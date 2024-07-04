Galatasaray’da yeni sezon formaları tanıtıldı

Galatasaray Adası'nda gerçekleştirilen organizasyona kulüp başkanı Dursun Özbek, yöneticiler, sarı-kırmızılı futbolcular Michy Batshuayi, Dries Mertens, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Leo Dubois ve çok sayıda davetli katıldı.

Lansmanda konuşan Özbek, yeni sezondan itibaren tüm branşlarda tasarımdan üretime kadar Galatasaray formalarını Puma'nın yapacağını söyledi.

Yeni sezonda 3 farklı kategoride forma üretileceğini belirten Özbek, "Profesyonel maç forması, maç forması ve taraftar forması. Taraftar forması bizim yeni formamız. Bu formanın fiyatı 1499 lira." diye konuştu.

Türkiye'nin her köşesindeki Galatasaraylılar'ın orijinal formaya ulaşabilmesini sağlamak istediklerini kaydeden Özbek, "3 farklı kategoride toplam 1 milyon forma satışını hedefliyoruz. Türkiye'de bu hedef rekor olacak. Bizi bu Avrupa'da forma satışlarında ilk 5'e taşıyacak. Galatasaray her zaman ilkleri başarır. Bunu da sadece Galatasaray başarabilir." ifadelerini kullandı.

1 milyon adete ayarlanan sayaç, başkan Özbek'e ilk formanın hediye edilmesinin ardından çalışmaya başladı. Özbek, 100 forma satın alarak 1 milyon forma satışı hedefine destek verdi.

Lansmana katılan sarı-kırmızılı futbolculara büyük ilgi gösteren davetliler, başta yeni transfer Belçikalı yıldız Batshuayi olmak üzere futbolcularla fotoğraf çektirdi.