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Giriş Tarihi: 4.7.2024 11:43

UEFA'dan Merih Demiral sonrası bir skandal daha!

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UEFA’dan Merih Demiral sonrası bir skandal daha!

EURO 2024'te Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran A Milli Takımımız, Hollanda ile eşleşti. UEFA, Avusturya maçındaki gol sevinci sebebiyle Merih Demiral için skandal bir karar alarak soruşturma açmıştı. UEFA bugün de başka bir skandala imza attı.

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi ve Hollanda'nın rakibi oldu.

UEFA'NIN SKANDALLARI BİTMİYOR

Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın sevincine soruşturma açan UEFA şimdi de yine bir skandalla daha gündeme geldi.

UEFA'nın Fransızca versiyonu olan sitesinde çeyrek final maçlarının yer aldığı bölümde Türkiye'ye yer verilmedi.

TÜRKİYE BAYRAĞI YERİNE AVUSTURTA BAYRAĞI KONULDU

Rakibimiz Hollanda'nın Cumartesi günü çeyrek finalde maç yapacağı takım olarak Türkiye yerine Avusturya gösterildi. UEFA, çeyrek final eşleşmelerinde Türkiye yerine Avusturya'nın gösterildiği 'hatasını' düzeltti.

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UEFA'dan Merih Demiral sonrası bir skandal daha!
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