UEFA’dan Merih Demiral sonrası bir skandal daha!

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi ve Hollanda'nın rakibi oldu.
UEFA'NIN SKANDALLARI BİTMİYOR
Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın sevincine soruşturma açan UEFA şimdi de yine bir skandalla daha gündeme geldi.
UEFA'nın Fransızca versiyonu olan sitesinde çeyrek final maçlarının yer aldığı bölümde Türkiye'ye yer verilmedi.
TÜRKİYE BAYRAĞI YERİNE AVUSTURTA BAYRAĞI KONULDU
Rakibimiz Hollanda'nın Cumartesi günü çeyrek finalde maç yapacağı takım olarak Türkiye yerine Avusturya gösterildi. UEFA, çeyrek final eşleşmelerinde Türkiye yerine Avusturya'nın gösterildiği 'hatasını' düzeltti.