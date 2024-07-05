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Giriş Tarihi: 5.7.2024 18:25 Son Güncelleme: 5.7.2024 18:25

SON DAKİKA: EURO 2024'te erken final! İspanya, ev sahibi Almanya'yla karşılaşıyor

SON DAKİKA: EURO 2024’te erken final! İspanya, ev sahibi Almanya’yla karşılaşıyor

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda favori gösterilen İspanya ve Almanya çeyrek finalde karşı karşıya geliyor. Bu eşleşmenin galibi yarı finalde Portekiz - Fransa mücadelesinin galibiyle oynayacak. Karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde olacak.

Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde 8 takım adını yarı finale yazdırmak için mücadele ediyor. Turnuvanın ev sahibi ve favorisi olan iki takım çeyrek finalde kozlarını paylaşacak.

Stuttgart Arena'da oynanacak İspanya - Almanya mücadelesi saat 19.00'da başlayacak. Anthony Taylor'ın düdük çalacağı mücadelede yardımcılıklarını ise Gary Beswick ile Adam Nunn üstlenecek.

CANLI | İSPANYA 0-0 ALMANYA

İLK 11'LER

İspanya: Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian, Yamal, Pedri, Williams, Morata.

Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum, Emre, Kroos, Musiala, İlkay, Sane, Havertz.

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SON DAKİKA: EURO 2024'te erken final! İspanya, ev sahibi Almanya'yla karşılaşıyor
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