SON DAKİKA: EURO 2024’te erken final! İspanya, ev sahibi Almanya’yla karşılaşıyor

Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde 8 takım adını yarı finale yazdırmak için mücadele ediyor. Turnuvanın ev sahibi ve favorisi olan iki takım çeyrek finalde kozlarını paylaşacak.

Stuttgart Arena'da oynanacak İspanya - Almanya mücadelesi saat 19.00'da başlayacak. Anthony Taylor'ın düdük çalacağı mücadelede yardımcılıklarını ise Gary Beswick ile Adam Nunn üstlenecek.

CANLI | İSPANYA 0-0 ALMANYA

İLK 11'LER

İspanya: Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian, Yamal, Pedri, Williams, Morata.

Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum, Emre, Kroos, Musiala, İlkay, Sane, Havertz.