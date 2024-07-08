Arda, Maradona gibi resital verdi

Ay-yıldızlı ekibimizin Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile oynadığı karşılaşma uluslararası basında geniş yer buldu. İşte konuyla ilgili haber ve yorumlar;Türkiye, yarı final bileti için stadyumda tutkulu bir destek dalgasından yararlandı ancak Hollanda'nın son 20 dakika baskısına yenik düştü.Maçın büyük bölümünde etkileyici olan Türkiye'ydi. Bu oyun gerçekten her şeye sahipti ve kesinlikle turnuvanın maçlarından biri olarak anılacak.Hollanda, EURO 2024'ün diğer ev sahibi(!) karşısında sanki maçı Berlin'de değil, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadı. Weghorst, Hollanda'nın kurtarıcısı oldu.Türkiye, Berlin'de Avrupa'nın favorisini alt etme tehdidinde bulundu.Türkiye'nin hırslı ve coşkulu genç takımını geriden gelip yenen Hollanda, 20 yıl sonra yarı finalde.Türk taraftarların takımlarına verdiği destek, maça dramatik bir fon oluşturdu. Ancak sahadaki aksiyon, tribünlerdeki enerjiye ayak uyduramadı.Arda Güler bir kez daha neredeyse Maradonavari katkısı ve liderliği ile Türkiye'ye resital verdi. Ancak Madrid'in dahisi yeterli olmadı.Büyük Türkiye'ye karşı turuncu geri dönüş.