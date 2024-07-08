Arda, Maradona gibi resital verdi

Ay-yıldızlı ekibimizin Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile oynadığı karşılaşma uluslararası basında geniş yer buldu. İşte konuyla ilgili haber ve yorumlar;
REUTERS (İngiltere):
Türkiye, yarı final bileti için stadyumda tutkulu bir destek dalgasından yararlandı ancak Hollanda'nın son 20 dakika baskısına yenik düştü.
AL JAZEERA (Katar):
Maçın büyük bölümünde etkileyici olan Türkiye'ydi. Bu oyun gerçekten her şeye sahipti ve kesinlikle turnuvanın maçlarından biri olarak anılacak.
TELEGRAPH (İngiltere):
Hollanda, EURO 2024'ün diğer ev sahibi(!) karşısında sanki maçı Berlin'de değil, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadı. Weghorst, Hollanda'nın kurtarıcısı oldu.
BBC SPORT (İngiltere):
Türkiye, Berlin'de Avrupa'nın favorisini alt etme tehdidinde bulundu.
DUTSNEWS (Hollanda):
Türkiye'nin hırslı ve coşkulu genç takımını geriden gelip yenen Hollanda, 20 yıl sonra yarı finalde.
CNN (ABD):
Türk taraftarların takımlarına verdiği destek, maça dramatik bir fon oluşturdu. Ancak sahadaki aksiyon, tribünlerdeki enerjiye ayak uyduramadı.
AS (İspanya):
Arda Güler bir kez daha neredeyse Maradonavari katkısı ve liderliği ile Türkiye'ye resital verdi. Ancak Madrid'in dahisi yeterli olmadı.
ABOLA (Portekiz):
Büyük Türkiye'ye karşı turuncu geri dönüş.