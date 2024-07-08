Bay bay 2023-24!

25 Temmuz 2023'te Zalgiris ile yapılan Şampiyonlar Ligi ön elemesiyle sezonu açan Barış Alper Yılmaz, 6 Temmuz 2024'te Hollanda ile oynanan EURO- 2024 çeyrek finaliyle sezonu kapadı. 346 günde 70 resmi maça çıkan Barış, şampiyonluğa taşıdığı Galatasaray'ın ardından Milli Takım'ın başarısında da önemli rol oynadı. Sezon bitmeden milli oyuncunun sözleşmesini uzatan sarı-kırmızılı kulübün Barış Alper Yılmaz planı tıkır tıkır işliyor.Hollanda maçında Van Dijk'e kurduğu üstünlükle dikkatleri üzerine çeken Barış için Avrupa devleri sırada. Manchester United ve Aston Villa başta olmak üzere birçok kulübün ilgilendiği 2000 doğumlu oyuncuya İtalya, İspanya ve Fransa'dan teklifler bekleniyor. Boey'yi 30 milyon Euro'ya satan G.Saray, aynı rakamı Barış Alper için düşünüyor. 24 yaşındaki futbolcu içinaltında gelecek teklifler değerlendirmeye alınmayacak ve pazarlıklarda 30 milyon Euro zorlanacak.