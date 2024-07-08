Doue bu hafta bitiyor

G.Saray'da hedef, sağ bek transferini bu hafta başlayacak Avusturya kampına yetiştirmek. İlk sırada 10 gündür pazarlıkların sürdüğü Guela Doue. Rennes'te oynayan ve geçen sezon 35 maçta 4 asist yapan Fildişi Sahilli sağ bek, bir yatırım olarak görülüyor. 21 yaşındaki Doue için 6 milyon Euro'luk resmi teklif yapan Aslan,Aslan'ın yeni transferi Michy Batshuayi, GS TV'ye konuştu. "G.Saray'da çok mutluyum" diyen Belçikalı oyuncu şunları söyledi: "Çok şükür Galatasaray'a transferim çok çok güzel bir şekilde gerçekleşti. Büyük bir tarihin içerisine geldim. Ben meydan okumaları seviyorum. Galatasaray beni birkaç senedir istiyordu. Goller atarak, formaya saygı duyarak bana duyulan onurun karşılığını taraftarlarımıza vermek istiyorum. Bu Batshuayi'nin disiplinidir.Bu benim için olumlu bir şey. Dries, kızımla Ciro için daha önce düğün pazarlığı yaptı ama başlık parası pahalı."Yeni sezon hazırlıklarına devam eden G.Saray'da dün Florya'daki idmanda Mertens şov vardı. Kuvvet çalışması sonrasında 4 takımlı turnuva yapılırken Belçikalı oyuncu golleri ile alkışları da topladı.