Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu ve Mert Müldür altın gibi!

Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takım formasıyla en fazla ikili mücadele kazanan, en fazla top kapan, en çok sahipsiz top kazanan ve en fazla şut pası veren isim olan Ferdi Kadıoğlu, otoritelerden büyük övgü aldı. Fenerbahçe yönetimi de oyuncusu için biçtiği 30 milyon Euro'luk bonservis bedelini 36 milyon Euro'ya yükseltti.



PORTEKİZLİ'DEN SATIŞLARINA VİZE YOK



Şampiyonada Gürcistan'a karşı bulduğu nefis golle akıllara kazınan Mert Müldür de transfer piyasasında hızlı bir yükselişe imza attı. Turnuva öncesi değeri 4 milyon Euro civarında olan Mert, özellikle İtalyanların ilgi alanına girdi. 25 yaşındaki oyuncuyla Serie A'dan üç kulübün ilgilendiği öğrenildi. Jose Mourinho'nun, Ferdi gibi Mert için de takımda kalmasına yönelik yönetime rapor verdiği öğrenildi.



MOURİNHO'DAN DOLAYI MİNNETTARIZ



Fenerbahçe'nin Avusturya kampında açıklamalarda bulunan Fred, Jose Mourinho'ya övgüler yağdırdı. Brezilyalı yıldız, "O harika bir adam ve harika bir teknik direktör. Şakalaşmayı seviyor ama iş zamanı geldiğinde herkesten verimlilik ister. Kendisi her zaman kazanmayı hedefliyor. Takımda da bu karakterde çok oyuncu var. Takımın başına geldiğinde etkisi çok büyük oldu. Onun F.Bahçe'nin başında olmasından dolayı minnet doluyuz" ifadelerini kullandı.