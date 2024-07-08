Zekâ küpü Pickford!

İsviçre karşısında İngiltere Milli Takımı'na penaltılarda yarı finali getiren kaleci Jordan Pickford, ülkede kahraman ilan edilirken perde arkasında başarılı eldivenin matarası olduğu ortaya çıktı.Beyaz noktaya gelen Akanji'ye izin vermeyen Pickford, sola uzanarak başarılı oldu. Shaqiri ve Schar'ın attıkları yönü doğru tahmin etse de engelleyemedi. Ancak tek kurtarışı takımına yarı finalin kapısını açtı. Büyük turnuvalarda 14 penaltının dördüne izin vermeyen Pickford, 1990-2012 yılları arasında İngiltere'deki diğer kalecilerden 2 kat daha fazla kurtarış yaptı.