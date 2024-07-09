Antalyaspor’un 58’inci kuruluş yıl dönümü kutlandı

Antalyaspor'un 58'inci kuruluş yıl dönümünde yüzlerce taraftar, Boğaçay etrafında düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Boğaçayı Köprüsü'nde 07 Gençlik Taraftarlar Derneği'nin Tolga Cömertoğlu'nun destekleriyle düzenlemiş olduğu "Bir Meşalede Sen Yak" etkinliği görsel şölene dönüştü.

Etkinlik, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'nin taraftarların 'Antalyasporlular Günü'nü kutlamasıyla başladı. Teknik direktör Alex de Souza da taraftarlara video ile seslendi. Souza, taraftarların Antalyasporlular Günü'nü kutladı.

Etkinliğe katılan Vali Hulusi Şahin, "Gerçekten çok güzel bir şehir burası. İçinde yaşayanlara her türlü imkanları sunuyor. Ticaret yapana ticaret, turizm yapana turizm, tarım yapana tarım, sanayi yapana sanayi, hangi işle meşgulseniz her türlü imkanı fazlasıyla sunuyor. Bu sayede Antalya'da, herhangi bir sektörle uğraşıp da başarılı olmayan yok gibi. Antalya'nın bu imkanlarını kullanan, bundan yararlanan çok kıymetli iş insanlarına buradan çağrım var. Antalya'ya vefa borcunuzu, Antalyaspor'u destekleyerek ödemelisiniz. Bunun için hepinize özellikle çağrıda bulunuyorum. İlk maçta dolduralım tribünleri. Tribünlerde yer kalmasın. Eminim Alex ve ekibi de bizlere ilk maçta ilk galibiyeti hediye edecektir" diye konuştu.

Vali Şahin'in konuşmasının ardından etkinlikler konserler ile devam etti. Organizasyonda bir araya gelen yüzlerce taraftar, kurulan platform önünde şarkıcı Melis Fis ve Emirhan Çakal konseri eşliğinde doyasıya eğlendi. Konser alanını dolduran taraftarlar, şarkılara eşlik etti. Kutlama kapsamında ışıklı dron gösterisi de yapıldı. Gece yarısına kadar süren etkinlik, taraftarların Boğaçay etrafında meşale yakmasıyla sona erdi.

Türk turizminin başarılı ismi ve aynı zamanda Antalyaspor aşığı Tolga Cömertoğlu yaptığı konuşmasında Antalyasporlu doğmadığını ama Antalyasporlu olduğunu, kızının Antalyasporlu doğduğunu belirtti. Konuşmasında Cömertoğlu; "Ben Antalyasporlu doğmadım ama nefes aldığım şehre çocuğumu Antalyasporlu yetiştirdim. Bu şehirden ekmek yiyor ve nefes alıyorsak borcumuz çok. 07 Gençlik olarak çok güzel bir taraftar grubuyuz. Sadece maçlarda değil şehir için bir araya gelebilen grubuz. Açısında tatlısın da bu şehir için koşan bir grubuz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi "Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir" sözleriyle birlikte Antalya için çabalamaya, koşturmaya" devam dedi.

Konuşmaların ardından sevilen sanatçı Melis Fis sahne aldı. Yaklaşık bir saatten fazla sahne de kalan Melis Fis sevilen şarkılarını seslendirdi. Melis Fis'ten sonra dron gösterisi yapıldı. Sonrasında Çakal sesiyle Boğaçayı'nı inletti. Alanı dolduran binlerce taraftar şarkıları hep birlikte seslendirdi.