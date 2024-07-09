Okay Yokuşlu’da Türk Derbisi

2023-24 sezonunda West Bromwich forması ile toplam 48 maça çıkan ve 1 gol-1 asistlik katkı yapan Okay Yokuşlu, A Milli Takım ile de EURO 2024'te başarılı bir performans ortaya koyup yeniden transfer piyasasına çıktı. 30 yaşındaki deneyimli oyuncu için bir süredir temaslarını sürdüren Beşiktaş hız yükseltmek isterken Trabzonspor'un yanı sıra iki Avrupa kulübünün daha masada olduğu öğrenildi. İngiliz ekibi ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunan oyuncunun piyasa değeri 3 milyon Euro olarak belirlenirken 1.91'lik orta sahanın Süper Lig'e dönmekten yana olduğu ve görüşmelerini de buna göre yaptığı öğrenildi.