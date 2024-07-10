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Giriş Tarihi: 10.7.2024 20:37

Ciro Immobile, Beşiktaş'a imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi

Ciro Immobile, Beşiktaş’a imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi

Beşiktaş transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, Ciro Immobile ile ilgili flaş bir iddia gündeme düştü.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; siyah-beyazlı kulüp, golcü futbolcuyu Lazio'dan renklerine bağlamak için son detayları hallediyor.

Ayrıca haberin detayında 1.85'lik santrforun Lazio'nun onayı ile 2 yıllık sözleşmesi kabul ettiği aktarıldı.

Bir diğer İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre ise Beşiktaş, transferi 2-3 milyon Euro bonservis bedeli ile bitirmek istiyor.

Geçtiğimiz sezon takımı ile tüm kulvarlarda 43 maça çıkan 34 yaşındaki forvet, 11 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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Ciro Immobile, Beşiktaş'a imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi
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