Ciro Immobile, Beşiktaş’a imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; siyah-beyazlı kulüp, golcü futbolcuyu Lazio'dan renklerine bağlamak için son detayları hallediyor.

Ayrıca haberin detayında 1.85'lik santrforun Lazio'nun onayı ile 2 yıllık sözleşmesi kabul ettiği aktarıldı.

Bir diğer İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre ise Beşiktaş, transferi 2-3 milyon Euro bonservis bedeli ile bitirmek istiyor.

Geçtiğimiz sezon takımı ile tüm kulvarlarda 43 maça çıkan 34 yaşındaki forvet, 11 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

