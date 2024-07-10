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Giriş Tarihi: 10.7.2024 12:38 Son Güncelleme: 10.7.2024 13:07

En-Nesyri transferinde Fenerbahçe'ye rakip çıktı

En-Nesyri transferinde Fenerbahçe’ye rakip çıktı

Adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Youssef En-Nesyri için Roma'nın ve Suudi Arabistan ekibi Al Qadsiah'ın da devreye girdiği iddia edildi.

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayacağı Lugano maçına kadar golcü transferini yetiştirmek istiyor.

Sarı-lacivertlilerin listesinin ilk sırasında Youssef En-Nesyri yer alırken bu transferde Fenerbahçe'ye 2 rakip çıktı.

Sky Sport'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'nin En-Nesyri transferinde en güçlü rakibi Roma ve Suudi Arabistan ekibi Al Qadsiah.

Haberde Sevilla'nın futbolcu için 20 milyon euro talep ettiği belirtilirken takımların bonservisi karşılaması durumunda son kararı En-Nesyri'nin vereceği aktarıldı.

Ayrıca 3 takım içinden Al Qadsiah'ın mali yönden çok güçlü bir tekli yapacağı ifade edildi.

En-Nesyri geride bıraktığımız sezon Sevilla formasıyla 41 maça çıktı.

27 yaşındaki Faslı futbolcu bu karşılaşmalarda 20 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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En-Nesyri transferinde Fenerbahçe'ye rakip çıktı
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