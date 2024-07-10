En-Nesyri transferinde Fenerbahçe’ye rakip çıktı

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayacağı Lugano maçına kadar golcü transferini yetiştirmek istiyor.



Sarı-lacivertlilerin listesinin ilk sırasında Youssef En-Nesyri yer alırken bu transferde Fenerbahçe'ye 2 rakip çıktı.

Sky Sport'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'nin En-Nesyri transferinde en güçlü rakibi Roma ve Suudi Arabistan ekibi Al Qadsiah.

Haberde Sevilla'nın futbolcu için 20 milyon euro talep ettiği belirtilirken takımların bonservisi karşılaması durumunda son kararı En-Nesyri'nin vereceği aktarıldı.

Ayrıca 3 takım içinden Al Qadsiah'ın mali yönden çok güçlü bir tekli yapacağı ifade edildi.

En-Nesyri geride bıraktığımız sezon Sevilla formasıyla 41 maça çıktı.

27 yaşındaki Faslı futbolcu bu karşılaşmalarda 20 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.