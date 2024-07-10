Ferdi Kadıoğlu’nun talipleri artmaya devam ediyor! Şimdi de İtalyan devi temasa geçti...

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu transferiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşanırken, oyuncunun talipleri günden güne artmaya devam ediyor. Fenerbahçe, Avrupa Şampiyonası'nda ortaya koyduğu başarılı performansı sonrası, 24 yaşındaki yıldızı için çıtayı yükseltti.
EURO 2024'te Milli Takım formasıyla oynadığı futbolla dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu için Manchester United'ın ardından İtalyan devi Juventus da devreye girdi.
İtalyan ekibinin yeni teknik direktörü Thiago Motta'nın yönetime 24 yaşındaki oyuncunun adını verdiği ve Juve'nin de bu konuda harekete geçmeye hazırlandığı ortaya çıktı.
TAKAS FORMÜLÜ
Sporx'te yer alan habere göre; Milli yıldız için 30 milyon euro bonservis bedeli ödemek istemeyen İtalyan ekibi, Fenerbahçe'nin kapısını takas formülüyle çalacak.
MCKENNIE + 10 MİLYON EURO
Juventus, sarı-lacivertli takımın kadrosuna katmak istediği McKennie'nin yanı sıra 10 milyon euro da bonservis önereceği vurgulandı. Fenerbahçe ile Juventus arasındaki pazarlık görüşmeleri devam ediyor.