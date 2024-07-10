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Giriş Tarihi: 10.7.2024 12:43 Son Güncelleme: 10.7.2024 13:05

Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri artmaya devam ediyor! Şimdi de İtalyan devi temasa geçti...

Ferdi Kadıoğlu’nun talipleri artmaya devam ediyor! Şimdi de İtalyan devi temasa geçti...

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın EURO 2024'teki kadrosunda dikkat çeken milli oyuncun Ferdi Kadıoğlu, transferin adeta gözdesi haline geldi. Devlerin radarına giren Ferdi için Manchester United'dan sonra şimdi de İtalyan devi Juventus talip oldu. İşte Juventus'un Ferdi için hazırladığı flaş teklif...

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu transferiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşanırken, oyuncunun talipleri günden güne artmaya devam ediyor. Fenerbahçe, Avrupa Şampiyonası'nda ortaya koyduğu başarılı performansı sonrası, 24 yaşındaki yıldızı için çıtayı yükseltti.

EURO 2024'te Milli Takım formasıyla oynadığı futbolla dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu için Manchester United'ın ardından İtalyan devi Juventus da devreye girdi.

İtalyan ekibinin yeni teknik direktörü Thiago Motta'nın yönetime 24 yaşındaki oyuncunun adını verdiği ve Juve'nin de bu konuda harekete geçmeye hazırlandığı ortaya çıktı.

TAKAS FORMÜLÜ

Sporx'te yer alan habere göre; Milli yıldız için 30 milyon euro bonservis bedeli ödemek istemeyen İtalyan ekibi, Fenerbahçe'nin kapısını takas formülüyle çalacak.

MCKENNIE + 10 MİLYON EURO

Juventus, sarı-lacivertli takımın kadrosuna katmak istediği McKennie'nin yanı sıra 10 milyon euro da bonservis önereceği vurgulandı. Fenerbahçe ile Juventus arasındaki pazarlık görüşmeleri devam ediyor.

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Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri artmaya devam ediyor! Şimdi de İtalyan devi temasa geçti...
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