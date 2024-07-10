Ferdi Kadıoğlu’nun talipleri artmaya devam ediyor! Şimdi de İtalyan devi temasa geçti...

TAKAS FORMÜLÜ

Sporx'te yer alan habere göre; Milli yıldız için 30 milyon euro bonservis bedeli ödemek istemeyen İtalyan ekibi, Fenerbahçe'nin kapısını takas formülüyle çalacak.

MCKENNIE + 10 MİLYON EURO

Juventus, sarı-lacivertli takımın kadrosuna katmak istediği McKennie'nin yanı sıra 10 milyon euro da bonservis önereceği vurgulandı. Fenerbahçe ile Juventus arasındaki pazarlık görüşmeleri devam ediyor.