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Giriş Tarihi: 10.7.2024 12:36

Galatasaray, Hojbjerg için yeniden atağa geçti!

Galatasaray, Hojbjerg için yeniden atağa geçti!

Yeni sezon öncesi hazırlık kampına giren Galatasaray, Danimarkalı yıldız oyuncu Hojbjerg için yeniden atağa geçme kararı aldı. Cimbom, transfer için kararını EURO 2024 sonrası vereceğini belirten Hojbjerg'le görüşme yapacak.

Son şampiyon Galatasaray, sezon hazırlıkları kapsamında 2. etap çalışmaları için gittiği Avusturya'daki kampta ilk idmanını yaptı.

Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen Cimbom, yeni transferler için adımlarını atmaya devam ediyor. Yönetim, daha önce de görüşülen ve fakat sonuç alınamayan Danimarkalı yıldız oyuncun Pierre-Emile Hojbjerg ile yeniden görüşme kararı aldı.

AVUSTURYA KAMPINA YETİŞEBİLİR

Tottenham forması giyen 28 yaşındaki orta sahayla daha önce bir görüşme gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, 'Tüm teklifleri dinlemek istiyorum. EURO 2024 sonrasında görüşelim' yanıtı almıştı.

Bu gelişme sornası transferi beklemeye alan Galatasaray, bir kez daha harekete geçti. Atletico Madrid ve Borussia Dortmund'la adı anılan oyuncu için 8 milyon euro'yu gözden çıkartan sarı-kırmızılı yönetim, maaş taleplerini de karşılamaya hazır. Yönetim bu hafta oyuncunun menajeriyle masaya oturacak.

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Galatasaray, Hojbjerg için yeniden atağa geçti!
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