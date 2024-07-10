Galatasaray’da Zaha sevinci! İzinli olmasına rağmen...

Geçen sezon formasını Kerem ve Barış Alper'e kaptıran Wilfried Zaha'nın takımda kalma olasılığı her geçen gün artıyor. West Ham'ın ilgisine rağmen Galatasaray'da devam etmek isteyen Zaha, 3 Temmuz'a kadar izinli olmasına rağmen daha önce İstanbul'a gelip bireysel çalışmalara başladı.

Florya'da fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken Fildişili yıldıza Okan Buruk yeni transfer gözüyle bakıyor. Takım arkadaşlarıyla daha fazla iletişim kurmaya başlayan Zaha'nın hazırlık maçlarında sergileyeceği performans merak ediliyor.